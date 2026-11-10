Gobierno de Sheinbaum refuerza estrategia de seguridad para jóvenes con apoyos económicos, deporte y cultura

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó los avances de la estrategia Atención a las Causas, enfocada en ofrecer oportunidades educativas, laborales, deportivas y culturales a los jóvenes, como parte de las acciones del Gobierno de México para prevenir la violencia y las adicciones.

Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, la funcionaria destacó la importancia de fortalecer la participación juvenil en las comunidades.

Explicó que estas acciones buscan que los jóvenes encuentren alternativas para continuar sus estudios, desarrollar habilidades y participar en actividades que contribuyan a mejorar su entorno.

¿Qué programas forman parte de la estrategia Atención a las Causas?

Rosa Icela Rodríguez señaló que una de las principales acciones es Jóvenes Transformando México, estrategia que incluye iniciativas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Unen al Barrio.

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Estos programas contemplan apoyos económicos y actividades comunitarias para facilitar la incorporación de jóvenes a proyectos educativos, laborales y sociales.

La secretaria también destacó la recuperación de espacios públicos y la organización de actividades deportivas y culturales como medidas de prevención de la violencia.

Gobierno impulsa festivales gratuitos y actividades contra las adicciones

La titular de Gobernación explicó que, mediante el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, se acercan actividades musicales y artísticas gratuitas a distintas comunidades.

Asimismo, resaltó el trabajo de los centros comunitarios México Imparable, donde se promueven actividades recreativas, deportivas y de salud mental.

Rodríguez Velázquez mencionó la participación juvenil en proyectos artísticos, entre ellos la elaboración de un mural temático de grandes dimensiones.

También destacó las Ferias de Paz, mediante las cuales se acercan servicios sociales, trámites y artículos nuevos de primera necesidad a la población de manera gratuita.

La funcionaria reiteró que la atención a las causas de la violencia continuará con acciones dirigidas a la juventud, mediante oportunidades de desarrollo y participación comunitaria.

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