Padres protestan en primaria de Mérida: acusan al director de presunto acoso a alumnos

La inconformidad de madres y padres de familia de la primaria Rodrigo Quiroz Guerra escaló hasta el bloqueo de la calle 45 de la colonia Pensiones, en Mérida, donde exigieron la destitución del director, Rodrigo D.M., por presuntos actos de acoso cometidas por el Director a estudiantes.

La protesta fue acompañada de cartulinas colocadas en la reja del plantel, con mensajes en los que los manifestantes demandaron la salida del Director y la atención de las autoridades educativas ante los señalamientos que han realizado.

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Los inconformes aseguraron que desde hace un año mantienen movilizaciones para denunciar presuntos casos de acoso y supuestas irregularidades en la administración de recursos de la escuela.

Indicaron que durante ese tiempo han entregado pruebas, testimonios y denuncias, sin que, según su postura, se haya resuelto la situación.

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Ante el temor de que la integridad de los alumnos pudiera estar comprometida, los padres insistieron en que sus acusaciones deben ser investigadas y exigieron a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) intervenir en el caso.

La movilización busca presionar a las autoridades para que atiendan las denuncias y adopten medidas frente a los señalamientos contra el director del plantel.