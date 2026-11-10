Plan Paricutín en Michoacán deja mil 658 detenidos, 791 armas y más de mil 600 explosivos asegurados: Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el Plan de Operaciones Paricutín, implementado en Michoacán desde el 10 de noviembre de 2025, ha permitido la detención de mil 658 personas y el aseguramiento de 791 armas de fuego, como parte de las acciones para combatir a los grupos criminales.

Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, presentó los resultados de la estrategia de seguridad desplegada en la entidad.

El funcionario explicó que las operaciones se concentran en combatir la extorsión contra productores de aguacate y limón, recuperar la seguridad en carreteras y localizar artefactos explosivos colocados por organizaciones delictivas.

¿Cuántas armas, explosivos y drogas se han asegurado con el Plan Paricutín?

Ricardo Trevilla detalló que, como parte de las acciones de seguridad en Michoacán, las fuerzas federales han asegurado 117 mil 584 cartuchos de distintos calibres y mil 657 artefactos explosivos improvisados.

También reportó el decomiso de 2.5 toneladas de metanfetaminas, 74.6 toneladas de precursores químicos y 131 mil 435 litros de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas.

Noticia Destacada Homicidios en México bajan 50% durante gobierno de Sheinbaum; octubre de 2026 registra su nivel más bajo en 12 años

Entre las detenciones relevantes mencionó a Alfonso “N”, alias “Poncho La Quiringa”, señalado como presunto líder de una organización relacionada con extorsiones a productores de aguacate.

Asimismo, destacó las capturas de presuntos integrantes de organizaciones criminales que operan en distintas regiones del estado.

¿Cómo protege el Ejército a los productores de aguacate y limón en Michoacán?

El secretario explicó que la Operación Erandi, implementada el 6 de agosto de 2026, contempla el despliegue de mil 257 elementos para reforzar la seguridad del sector aguacatero.

Entre sus principales acciones se encuentra la instalación de un centro de fusión de inteligencia en Uruapan, así como vigilancia en 17 empacadoras de aguacate y seis puestos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Por otra parte, la Operación Citrícola cuenta con mil 346 elementos para brindar seguridad a 75 empacadoras de limón, siete industrias procesadoras y dos tianguis limoneros ubicados en Apatzingán y Múgica.

Ejército refuerza seguridad en carreteras y retira explosivos

Trevilla Trejo también informó sobre las operaciones para localizar y retirar artefactos explosivos improvisados en caminos de Michoacán.

En la región de Apatzingán, personal militar ha recorrido 2 mil 19 kilómetros de caminos mediante maquinaria pesada adaptada con sistemas de protección y dispositivos de desminado.

En Cotija, las unidades especializadas han despejado 36.3 kilómetros de caminos desde el 9 de octubre.

Finalmente, el titular de la Defensa señaló que la dependencia ha entregado mil 870 armas a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y mantiene en proceso la adquisición de otras 392 para fortalecer a las corporaciones estatales.

IO