Muere Boris Graizbord, maestro de Claudia Sheinbaum; presidenta lamenta fallecimiento del investigador

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó este martes 10 de noviembre de 2026 el fallecimiento de Boris Graizbord, investigador de El Colegio de México y especialista en desarrollo sustentable, a quien reconoció como uno de sus maestros.

A través de su cuenta oficial de X, la mandataria expresó sus condolencias y destacó la trayectoria académica del investigador, así como su contribución a la formación de especialistas en temas ambientales.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi maestro Boris Graizbord, un hombre comprometido con el desarrollo sustentable”, escribió Sheinbaum.

La presidenta también reconoció su trabajo como docente y su influencia en distintas generaciones de estudiantes.

¿Quién fue Boris Graizbord, maestro de Claudia Sheinbaum?

Boris Graizbord fue investigador y profesor de El Colegio de México, donde desarrolló una trayectoria académica enfocada en el estudio del medio ambiente, la población y el desarrollo urbano.

Entre sus principales líneas de investigación se encontraban la geografía urbana, el transporte, la contaminación industrial y el desarrollo regional.

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Desde 1995 coordinó el Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-México), dedicado a la formación de especialistas en temas relacionados con la sustentabilidad.

También impartió clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el fallecimiento de Boris Graizbord?

En su mensaje, la presidenta destacó la pasión, visión y generosidad del académico, características que, afirmó, contribuyeron a formar generaciones comprometidas con el desarrollo sustentable.

Sheinbaum señaló que las enseñanzas de Graizbord permanecerán entre quienes tuvieron la oportunidad de estudiar con él.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi maestro Boris Graizbord, un hombre comprometido con el desarrollo sustentable. Su pasión, visión y generosidad contribuyeron a formar generaciones que hoy construyen un mundo mejor. Sus enseñanzas permanecen en quienes tuvimos la fortuna de aprender de él. Un abrazo solidario a todas las personas que formaron parte de LEAD-México, colegas y amigos. Especialmente, mis más sentidas condolencias a su familia. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 10, 2026

Asimismo, expresó su solidaridad con integrantes de LEAD-México, colegas y amigos del investigador.

La mandataria concluyó su mensaje con condolencias dirigidas especialmente a la familia del académico.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las causas de su fallecimiento.

IO