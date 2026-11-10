Abren vacantes para trabajar en Vivienda para el Bienestar en Umán; hay salarios de hasta 44 mil pesos mensuales

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) abre una oportunidad laboral para personas mayores de edad interesadas en trabajar en proyectos de construcción del Programa de Vivienda para el Bienestar, con vacantes para molderos aprendices y especializados en el municipio de Umán.

La jornada de reclutamiento se realiza este 11 de noviembre, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el domo de San Lorenzo, ubicado en la calle 33 por 22 y 24, en el fraccionamiento San Lorenzo.

La oferta contempla dos puestos de trabajo: moldero aprendiz y moldero especializado, con salarios mensuales de hasta $28,600 y $44,200, respectivamente, según la experiencia y el desempeño.

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¿Qué requisitos piden para trabajar?

Para la vacante de moldero aprendiz, se solicita conocimiento básico en el uso de herramientas manuales de trabajo, como martillo, llave, nivel, flexómetro y escuadra, así como capacidad para interpretar instrucciones de trabajo.

En el caso del moldero especializado, se requiere al menos cinco años de experiencia en construcción, preferentemente en carpintería de obra negra y herrería.

También es necesario saber utilizar herramientas manuales e interpretar instrucciones de trabajo. Ambos puestos contemplan capacitación con apoyo económico.

¿Cuánto pagan por las vacantes del Programa de Vivienda para el Bienestar?

Los salarios mensuales anunciados por el Servicio Nacional de Empleo son los siguientes:

Moldero aprendiz: hasta $28,600 pesos mensuales, según el desempeño.

Moldero especializado: hasta $44,200 pesos mensuales, según el desempeño.

Fecha y cuándo solicitar empleo en Umán

Las personas interesadas deben acudir este miércoles 11 de noviembre al domo de San Lorenzo, en el municipio de Umán, en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Para participar en el proceso de reclutamiento, deben presentar documentación original y una copia de los siguientes documentos:

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Número telefónico.

Correo electrónico.

CURP.

Acta de nacimiento.

Número de Seguridad Social.

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio.

RFC.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad que buscan incorporarse a proyectos de construcción del Programa de Vivienda para el Bienestar.