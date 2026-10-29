Presidenta Claudia Sheinbaum llega al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas y destaca su legado de democracia y dignidad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llegó este jueves 29 de octubre de 2026 al Panteón Francés de San Joaquín, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, para participar en los servicios funerarios del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció el miércoles a los 92 años.

La mandataria arribó aproximadamente a las 12:23 horas y, antes de ingresar al recinto, ofreció unas breves declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

Al ser cuestionada sobre el legado que deja el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sheinbaum respondió: "Democracia y dignidad. Congruencia y mucha dignidad".

Posteriormente, la presidenta ingresó al Panteón Francés para acompañar a los familiares del excandidato presidencial durante la ceremonia de despedida.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Cuauhtémoc Cárdenas?

Durante su llegada al funeral, Claudia Sheinbaum destacó la contribución de Cuauhtémoc Cárdenas a la vida democrática del país y resaltó la congruencia que, a su juicio, caracterizó su trayectoria política.

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La mandataria realizó estas declaraciones mientras se dirigía al interior del panteón, donde se encontraban familiares, amigos y diversas personalidades de la política mexicana.

Previamente, durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum también había reconocido la participación de Cárdenas en el movimiento democrático de 1988 y su influencia en la transformación política de México.

¿Habrá un homenaje nacional a Cuauhtémoc Cárdenas?

La presidenta de México planteó la posibilidad de realizar un homenaje para reconocer la trayectoria política del ingeniero Cárdenas, aunque señaló que primero dialogaría con sus familiares.

De acuerdo con lo expresado por la mandataria, la definición de las características del reconocimiento dependerá de las conversaciones con la familia.

Por el momento, no se ha confirmado la fecha, sede ni modalidad de un eventual homenaje de Estado al exjefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Cuauhtémoc Cárdenas fue gobernador de Michoacán, tres veces candidato presidencial y una de las principales figuras del movimiento político que dio origen al PRD en 1989.

La asistencia de Sheinbaum al funeral forma parte de los reconocimientos que distintas figuras políticas han expresado tras el fallecimiento del ingeniero.

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