Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este viernes 30 de octubre de 2026 se realizará un homenaje de cuerpo presente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

Al inicio de su conferencia mañanera, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que la ceremonia fue organizada por la familia del exjefe de Gobierno capitalino, en coordinación con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Sheinbaum señaló que buscará asistir al homenaje, aunque su participación dependerá de los tiempos de su agenda, que contempla actividades oficiales en el Estado de México e Hidalgo.

¿A qué hora será el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes?

La presidenta indicó que el homenaje de cuerpo presente está previsto para comenzar alrededor de las 12:30 horas de este viernes 30 de octubre, en el Palacio de Bellas Artes.

La ceremonia fue organizada para despedir al fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien falleció el miércoles 28 de octubre a los 92 años.

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El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura también difundió una convocatoria para realizar el homenaje en el vestíbulo del recinto cultural, a partir de las 12:30 horas.

¿Claudia Sheinbaum asistirá al homenaje de Cuauhtémoc Cárdenas?

Durante su conferencia, la mandataria explicó que tiene previsto viajar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para participar en una conmemoración relacionada con el Plan DN-III-E.

Posteriormente, acudirá a Hidalgo para entregar los últimos apoyos destinados a la reconstrucción total de viviendas afectadas por las lluvias.

Sheinbaum detalló que las familias que perdieron completamente sus viviendas recibirán 400 mil pesos, después de los estudios realizados para determinar dónde podrán reconstruir sus hogares.

Debido a estos compromisos, la presidenta no confirmó su asistencia al homenaje en Bellas Artes, aunque expresó su intención de acudir si los tiempos de traslado se lo permiten.

Cuauhtémoc Cárdenas recibirá homenaje tras su fallecimiento

El homenaje se realizará después de los servicios funerarios celebrados el jueves 29 de octubre en el Panteón Francés de San Joaquín, donde Sheinbaum acudió para acompañar a la familia de Cárdenas.

El ingeniero fue gobernador de Michoacán, tres veces candidato presidencial y el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante voto popular, en 1997.

Su trayectoria también estuvo vinculada con el movimiento democrático de 1988 y la fundación del PRD en 1989.

La ceremonia de este viernes en Bellas Artes estará dedicada a recordar su participación en la vida política nacional y su contribución a la apertura democrática de México.

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