Presidenta Sheinbaum rechaza llamar terroristas a los cárteles y advierte a EU que no permitirá acciones en México sin autorización

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México no comparte la clasificación de organizaciones terroristas que Estados Unidos utiliza para referirse a los cárteles del narcotráfico, y reiteró que ninguna designación del Gobierno estadounidense autoriza intervenciones unilaterales en territorio mexicano.

Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre las diferencias entre los mensajes emitidos por el director de la DEA, Terry Cole, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, después de su reciente reunión.

“Nosotros llamamos delincuencia organizada, porque esa es la tipificación”, respondió Sheinbaum, al explicar que la legislación mexicana establece una definición distinta para el delito de terrorismo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la clasificación de narcoterrorismo de Estados Unidos?

La presidenta explicó que el Gobierno mexicano mantiene su postura jurídica frente a la clasificación estadounidense de determinadas organizaciones criminales como terroristas.

Señaló que México modificó los artículos 19 y 40 de la Constitución para establecer límites frente a posibles acciones extranjeras que vulneren la soberanía nacional.

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Sheinbaum sostuvo que la designación de narcoterrorismo no representa una autorización para que Estados Unidos realice operaciones por cuenta propia en México.

Asimismo, afirmó que esa posición se expresa durante sus conversaciones con el presidente Donald Trump y en las reuniones de los integrantes del Gabinete de Seguridad con sus contrapartes estadounidenses.

¿Qué acordaron Omar García Harfuch y el director de la DEA?

Por su parte, García Harfuch explicó que la reunión con Terrance Cole formó parte de los encuentros periódicos que las autoridades mexicanas mantienen con agencias estadounidenses, incluida la DEA y el FBI.

El secretario señaló que estas reuniones suelen realizarse cada tres o cuatro meses y que el encuentro estaba programado desde tiempo atrás.

Entre los asuntos revisados estuvieron las solicitudes de extradición de ambos países, el intercambio de información de inteligencia y el seguimiento de investigaciones conjuntas.

García Harfuch aclaró que no se trató de una reunión extraordinaria ni relacionada con un asunto específico.

“No es nada específico, nada extraordinario”, indicó.

El funcionario explicó que durante estos encuentros se evalúan los resultados obtenidos desde la reunión anterior, así como la información compartida por ambas naciones para avanzar en investigaciones contra organizaciones criminales.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que la cooperación en seguridad con Estados Unidos debe desarrollarse bajo el principio de colaboración sin subordinación y con respeto a la soberanía mexicana.

IO