Agencia de Transporte inicia operativos contra taxis piratas que operan en Tizimín

Luego del bloqueo realizado por taxistas sobre la carretera federal Tizimín-Mérida, comenzaron las acciones de vigilancia y supervisión por parte de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), con el propósito de detectar unidades que presuntamente prestan el servicio de transporte de pasajeros sin contar con la autorización correspondiente.

De acuerdo con los reportes, los operativos comenzaron desde la noche del miércoles y tuvieron continuidad durante el día de ayer, principalmente en la salida de Tizimín hacia Colonia Yucatán, donde personal de la dependencia estatal realizó revisiones a vehículos señalados por presuntamente operar de manera irregular.

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Hasta el cierre de esta edición, se habla de al menos tres unidades que habrían sido detenidas luego de ser detectadas como presuntos taxis piratas. Las intervenciones forman parte de las acciones emprendidas para atender las inconformidades que durante los últimos días han manifestado integrantes del sector transportista en esta zona del Oriente.

Como se recordará, recientemente un grupo de taxistas protagonizó un bloqueo en la vía federal Tizimín-Mérida, donde decenas de unidades impidieron temporalmente el paso vehicular para exigir la intervención de las autoridades ante lo que consideran una competencia desleal por parte de personas que ofrecen servicios de transporte sin los permisos correspondientes.

Durante aquella protesta, los inconformes señalaron que la presencia de vehículos que trabajan presuntamente fuera de la regulación afecta directamente sus ingresos y pone en desventaja a quienes cumplen con los requisitos establecidos para prestar el servicio público de transporte.

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La movilización generó afectaciones a numerosos automovilistas y usuarios de la carretera, además de llamar la atención sobre un problema que desde hace tiempo mantiene inconforme a una parte del gremio taxista de Tizimín.

Ahora, con el inicio de estos operativos, comienzan las acciones de inspección en las calles y salidas de la ciudad. Los transportistas esperan que las revisiones no sean solamente acciones temporales, sino que exista una vigilancia constante para evitar que las unidades irregulares continúen prestando el servicio.

Mientras tanto, la presencia de inspectores de la ATY en distintos puntos de Tizimín mantiene la atención del sector transportista, que ahora espera resultados concretos después de haber llevado sus demandas hasta las carreteras federales.

El conflicto por el transporte irregular vuelve así a colocarse en el centro de la discusión en el oriente de Yucatán, mientras se espera conocer el balance oficial de los operativos y el número definitivo de unidades intervenidas.