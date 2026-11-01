Pemex entrega a Yucatán maquinaria, asfalto y combustible por más de 20 mdp

El Gobierno de Yucatán recibió de Petróleos Mexicanos (Pemex) maquinaria, equipo y materiales con un valor superior a los 20 millones de pesos, además de 2 mil toneladas de asfalto y combustible, para reforzar los trabajos de mantenimiento urbano, atención de emergencias y mejoramiento de los servicios públicos en Mérida y los municipios del interior del estado.

La entrega fue encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, quien recibió los apoyos en la explanada de la antigua Penitenciaría Juárez y agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para concretar esta donación, que permitirá atender problemas como el deterioro de las calles, la falta de alumbrado público, los drenajes obstruidos y los incendios.

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Entre los equipos entregados se encuentra una unidad especializada en el desazolve de pozos y drenajes, con un valor cercano a los 10 millones de pesos, que permitirá realizar labores de limpieza y contribuir a prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias. También se incorporó un camión contra incendios, equipado con capacidad para mil galones de agua y 100 galones de espuma, cuyo costo asciende a 6.5 millones de pesos.

La donación incluye una retroexcavadora valuada en 2.2 millones de pesos, que será utilizada en trabajos de obra pública, excavaciones y retiro de escombros, así como 400 luminarias con un valor de 1.5 millones de pesos para fortalecer el alumbrado público. A estos recursos se suman 2 mil toneladas de asfalto destinadas a los trabajos de bacheo en Mérida y otros municipios, además de gasolina y diésel para las unidades encargadas de los servicios públicos.

Durante el acto, Díaz Mena señaló que cada uno de los equipos tendrá una función específica para atender las necesidades de la población y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades. Asimismo, destacó que la coordinación con el Gobierno Federal también contempla proyectos estratégicos para Yucatán, entre ellos la modernización del Puerto de Progreso, el Tren Maya de carga y la ampliación de la red de gas natural.

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Por su parte, el gerente de Responsabilidad Social de Pemex, César Raúl Ojeda Zubieta, explicó que estos apoyos buscan que los beneficios generados por la actividad petrolera también lleguen a las comunidades mediante acciones que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

Como parte de los siguientes apoyos, Pemex anunció la próxima entrega de 4 mil 500 muebles escolares, distribuidos en 100 paquetes que incluirán pupitres, sillas y pizarrones, para fortalecer el equipamiento de los planteles educativos.

Además, la empresa y el Gobierno estatal mantienen conversaciones para analizar la posibilidad de ampliar la donación de asfalto durante 2027, con el propósito de dar continuidad a los trabajos de rehabilitación de calles y caminos en la entidad.