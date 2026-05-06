Vicefiscal de Sinaloa pide licencia tras acusación de EU por narcotráfico y armas

El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, solicitó licencia al cargo después de ser señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

La separación temporal ocurre en medio de la investigación que involucra a funcionarios y exfuncionarios sinaloenses presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó, mediante un comunicado, que la solicitud fue presentada con fundamento en la Constitución federal, la Constitución local y la Ley Orgánica de la propia institución.

La dependencia agregó que Castro Zaavedra manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento institucional por las vías legales correspondientes y con apego al marco jurídico.

¿Por qué pidió licencia Dámaso Castro Zaavedra?

La licencia del vicefiscal se da después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara a varios funcionarios de Sinaloa por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.

Según reportes sobre la acusación, Castro Zaavedra habría sido señalado por presuntamente alertar a integrantes del grupo criminal sobre operativos contra narcolaboratorios.

La Fiscalía estatal había pedido previamente que cualquier actuación relacionada con el caso respetara el debido proceso y la presunción de inocencia del funcionario.

Noticia Destacada Congreso de Sinaloa aprueba licencia de Rubén Rocha Moya tras señalamientos de EU; van por gobernador interino

¿Qué otros funcionarios de Sinaloa fueron señalados por Estados Unidos?

El caso también involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a otros servidores públicos o exfuncionarios.

De acuerdo con reportes de prensa, la investigación estadounidense estaría relacionada con presuntos apoyos políticos, sobornos y colaboración institucional en beneficio de células del Cártel de Sinaloa.

El Gobierno de México ha sostenido que la petición de Estados Unidos no corresponde, por ahora, a una solicitud ordinaria de extradición y que faltan elementos suficientes para justificar una detención urgente. En tanto, varios de los señalados han negado categóricamente las acusaciones.

¿Qué sigue para el vicefiscal de Sinaloa?

Con la licencia, Dámaso Castro Zaavedra queda separado temporalmente de sus funciones mientras avanza la revisión institucional y las investigaciones correspondientes. La Fiscalía de Sinaloa indicó que el funcionario se dijo dispuesto a responder ante las autoridades competentes.

El caso ha generado una fuerte crisis política en Sinaloa y un nuevo punto de tensión entre México y Estados Unidos, debido al alcance de los señalamientos contra funcionarios en activo.

Hasta el momento, las acusaciones permanecen en proceso y deberán ser analizadas por las instancias judiciales correspondientes.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO