México y Perú buscan fortalecer relaciones diplomáticas tras casi un año de ruptura; nombran nuevas embajadoras

Los gobiernos de México y Perú acordaron fortalecer sus relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación bilateral, después de restablecer sus vínculos oficiales en agosto de 2026, tras casi un año de ruptura provocada por diferencias políticas.

La Cancillería peruana informó este sábado 17 de octubre que representantes de ambos países sostuvieron un encuentro en la Ciudad de México, durante el cual destacaron las recientes propuestas de nombramiento de sus nuevas embajadoras como parte de una etapa de acercamiento diplomático.

La reunión se realizó en el marco del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico y contó con la participación del viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Eric Anderson, y la subsecretaria para América Latina y el Caribe de México, Raquel Serur.

México y Perú impulsan relaciones con nuevas embajadoras

Durante el encuentro, los funcionarios coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo político y dar seguimiento a una hoja de ruta que permita ampliar la cooperación entre ambos gobiernos.

México propuso a Lydia Antonio de la Garza como nueva embajadora en Perú, mientras que el Gobierno peruano planteó la designación de Ana Peña Doig como su representante diplomática en territorio mexicano.

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Las autoridades consideraron que estos nombramientos reflejan el interés de ambas administraciones por normalizar sus relaciones y fortalecer los mecanismos de comunicación institucional.

¿Por qué México y Perú rompieron relaciones diplomáticas?

La ruptura diplomática ocurrió en noviembre de 2025, después de que México concediera asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del Gobierno de Pedro Castillo.

Las tensiones entre ambos países comenzaron en diciembre de 2022, tras la destitución y detención del entonces presidente peruano, situación que provocó diferencias entre las autoridades mexicanas y peruanas.

Posteriormente, el Gobierno de Perú otorgó un salvoconducto a Chávez para trasladarse a México, lo que permitió avanzar en las conversaciones para restablecer los vínculos diplomáticos.

Ambos países anunciaron la reanudación de relaciones el 7 de agosto de 2026.

Buscan ampliar comercio, inversiones y cooperación bilateral

Además de los temas diplomáticos, Anderson y Serur analizaron propuestas para incrementar el intercambio comercial y atraer inversiones mediante una mayor participación empresarial en proyectos estratégicos.

🌎🤝 La #AlianzaDelPacífico avanza en sus prioridades de integración y cooperación. Hoy, el Grupo de Alto Nivel (GAN) se reunió en Ciudad de México con la participación de Chile, Colombia, México y Perú para revisar avances y definir acciones rumbo a la ronda de reuniones de diciembre. 📌 Entre los principales temas abordados estuvieron: 🔹 La continuidad del Encuentro de Jóvenes y el Diálogo Público-Privado para la Empleabilidad Juvenil, junto con Nestlé. 🔹 El Plan de Trabajo 2027 del Fondo de Cooperación y la transición de su administración para el periodo 2027–2029. 🔹 La coordinación con el CEAP y el seguimiento a sus iniciativas empresariales. 🔹 La renovación de la estrategia de relacionamiento externo, la agenda AP–ANSEA y el fortalecimiento de la cooperación con socios estratégicos. 🚀 Seguimos articulando esfuerzos para impulsar una integración con resultados concretos y nuevas oportunidades para la región. — Alianza del Pacífico (@A_delPacifico) October 17, 2026

También abordaron la posibilidad de ampliar la cooperación en materia de prevención y atención de desastres naturales, mediante el intercambio de experiencias y capacidades técnicas.

Por otra parte, el representante peruano planteó la importancia de facilitar la movilidad de personas entre ambos países, ante el requisito de visa que actualmente enfrentan los ciudadanos peruanos para ingresar a México.

Finalmente, los funcionarios acordaron mantener la coordinación dentro de la Alianza del Pacífico, especialmente ante la próxima presidencia pro tempore que asumirá Perú.

Las autoridades señalaron que el objetivo es consolidar la normalización de las relaciones bilaterales y avanzar en proyectos conjuntos de comercio, inversión y cooperación regional.

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