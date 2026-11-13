Gobierno federal destina 40 millones de pesos de bienes decomisados al Conservatorio de Música de Tultepec

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una inversión de 40 millones de pesos provenientes de bienes decomisados para el desarrollo del Conservatorio de Música de Tultepec, Estado de México, proyecto que beneficiará a 3 mil 500 estudiantes y cuya construcción está prevista para concluir en 2028.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 13 de noviembre, desde Palacio Nacional, la directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, informó que los recursos permitirán adquirir instrumentos musicales, equipamiento general y tecnológico, además de financiar el proyecto ejecutivo del conservatorio.

La funcionaria explicó que la iniciativa responde a un compromiso adquirido por Sheinbaum en 2024, cuando visitó la escuela de música de Tultepec y conoció las necesidades de sus alumnos y profesores.

¿En qué se invertirán los 40 millones de pesos para el Conservatorio de Tultepec?

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que el proyecto contempla la creación de instalaciones especializadas para la enseñanza musical y el desarrollo de actividades artísticas.

El nuevo conservatorio contará con 24 salones de práctica musical, 16 espacios de ensayo, salas para grupos de percusiones y una concha acústica para conciertos al aire libre.

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También tendrá un centro cultural con áreas destinadas a danza, arte digital, cartonería y actividades multidisciplinarias.

La funcionaria precisó que los 40 millones de pesos estarán destinados a instrumentos, equipamiento y el proyecto ejecutivo, mientras que la construcción del inmueble estará a cargo del Gobierno municipal.

¿Cuántos estudiantes beneficiará el nuevo Conservatorio de Música?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el proyecto tendrá capacidad para atender a 3 mil 500 estudiantes, de los cuales mil 500 cursarán el bachillerato y 2 mil estudios superiores.

Además, contempla la creación de la primera licenciatura en Música Mexicana del país, con un programa académico enfocado en las tradiciones y prácticas musicales nacionales.

La formación básica comenzará durante el ciclo escolar 2027-2028 en cuatro bachilleratos, mientras que la licenciatura iniciará en el periodo 2028-2029.

El proyecto también incluye programas de actualización y profesionalización para docentes, con mecanismos de titulación que permitan reconocer su experiencia en la enseñanza musical.

Recursos decomisados al crimen organizado financiarán el proyecto

Durante la presentación, Sheinbaum explicó que el INDEP recupera bienes y recursos provenientes de actos de corrupción y delincuencia organizada, los cuales se destinan posteriormente a proyectos sociales.

La mandataria destacó que la subasta de motocicletas aseguradas a Ryan Wedding permitió recuperar 70.1 millones de pesos, de los cuales se destinarán 40 millones al Conservatorio de Música de Tultepec.

Por su parte, Fernández Balboa informó que el INDEP ha recaudado 407 millones de pesos mediante distintos mecanismos de comercialización de bienes.

El presidente municipal de Tultepec, Ramón Sergio Luna Cortés, señaló que la construcción del conservatorio ya comenzó y que el proyecto permitirá ampliar la formación musical de niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, explicó que el municipio cuenta con un programa de educación artística y prevención de adicciones que actualmente dispone de 20 espacios culturales y más de 120 maestros.

El Conservatorio de Música de Tultepec forma parte de las acciones del Gobierno federal para destinar recursos recuperados a proyectos educativos, culturales y de beneficio social.

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