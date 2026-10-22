Presidenta Sheinbaum desmiente gira de AMLO en 2027: “Es falso, no va a hacer ninguna gira”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió este jueves 22 de octubre que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenga programada una gira por México entre febrero y abril de 2027, como se ha difundido en algunas versiones periodísticas.

Durante la conferencia mañanera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria aseguró que no tiene información sobre algún recorrido del exmandatario y rechazó que exista una agenda confirmada para promocionar su libro.

Sheinbaum respondió así al cuestionamiento sobre las publicaciones que afirman que López Obrador realizará una gira financiada por Morena durante los primeros meses del próximo año.

"No tengo ninguna información, es falso", expresó la presidenta, quien también criticó la difusión de versiones que, a su juicio, carecen de sustento.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la supuesta gira de AMLO en 2027?

La mandataria insistió en que López Obrador no tiene previsto realizar el recorrido mencionado, aunque consideró que, en caso de decidirlo, tendría derecho a participar en actividades públicas como cualquier otro expresidente.

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Para ejemplificarlo, mencionó la participación del expresidente Felipe Calderón en actividades políticas de apoyo a la gobernadora de Chihuahua.

"En el supuesto de que quisiera hacer una gira, ¿qué tiene de malo? Pero no va a hacer la gira", sostuvo Sheinbaum.

Asimismo, acusó que algunas publicaciones buscan generar confusión y afectar políticamente al movimiento que representa, mediante información que calificó como falsa.

La presidenta también adelantó que su Gobierno retomará el ejercicio del derecho de réplica durante las conferencias matutinas para responder a señalamientos difundidos en medios de comunicación.

Finalmente, reiteró que no existe información que confirme una gira de López Obrador para 2027 e insistió en que las versiones sobre su supuesto recorrido no corresponden con lo que conoce su administración.

IO