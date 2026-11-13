UIF descongela dos cuentas de Rubén Rocha Moya: podrá cobrar tres pensiones, pero mantiene recursos bloqueados

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, lo que le permitirá disponer de los recursos correspondientes a tres pensiones, luego de una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

De acuerdo con informaciones periodísticas el descongelamiento se realizó el pasado 5 de noviembre de 2026, después de que el político sinaloense promovió un juicio contra su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas.

La medida ocurre después de que las autoridades estadounidenses lo señalaron por presuntos vínculos con el narcotráfico.

¿Qué cuentas bancarias le desbloquearon a Rubén Rocha Moya?

La resolución de la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA permitió liberar exclusivamente dos cuentas en las que Rocha Moya recibe tres prestaciones económicas.

Se trata de una pensión por viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), otra por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una jubilación otorgada por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

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El tribunal consideró que estos recursos están protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones.

Hacienda aclara que otros recursos permanecerán bloqueados

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) citado en el reporte, la liberación no significa que Rocha Moya pueda disponer de todo el dinero depositado en sus cuentas bancarias.

La autorización se limita a los recursos provenientes de sus pensiones, mientras que otros fondos y operaciones financieras permanecerán sujetos a las restricciones correspondientes.

Asimismo, la resolución judicial no implica que el exmandatario haya sido retirado de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.

📢 #ComunicadoDePrensa La UIF da cumplimiento a resolución judicial sobre acceso parcial de recursos a ex funcionario del gobierno de Sinaloa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que, en el marco de un procedimiento judicial promovido por un ex funcionario del gobierno de Sinaloa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió una suspensión provisional que permite el acceso a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez. https://t.co/2uq5jHYbcu 🌐 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 13, 2026

¿Por qué fueron congeladas las cuentas de Rubén Rocha Moya?

El bloqueo de sus recursos bancarios ocurrió en mayo de 2026, después de que autoridades de Estados Unidos presentaron acusaciones contra Rocha Moya por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Ante esta situación, el político promovió un procedimiento para impugnar las restricciones impuestas a sus cuentas.

Aunque consiguió una suspensión que le permite acceder al dinero de sus pensiones, el litigio sobre el bloqueo de sus recursos continúa abierto y la resolución no determina su responsabilidad respecto de los señalamientos estadounidenses.

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