La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) ofrece 100% de descuento en multas y recargos durante el Buen Fin 2026, como parte de una campaña para que los usuarios regularicen sus adeudos y se pongan al día con el servicio de agua potable.

El beneficio estará disponible en el portal de la dependencia y en sus ventanillas, con excepción de las multas por conexión de bombas directas y reconexiones no autorizadas. Además, la Japay contempla meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Japay amplía horarios de atención durante el Buen Fin

Para facilitar el acceso a estos beneficios, la Japay habilita horarios especiales del 13 al 17 de noviembre en distintos módulos de Mérida.

Las oficinas de Centro, Serviplaza, Santa Fe y Chedraui atenderán de 8:00 a 17:00 horas el viernes 13, sábado 14, lunes 16 y martes 17; mientras que el domingo 15 abrirán de 9:00 a 15:00 horas.

Por su parte, los módulos Alemán, Vergel, Santa Rosa, Vista Alegre, Chenkú, Xoclán y Colón tendrán horarios de 8:00 a 15:00 horas el viernes 13, lunes 16 y martes 17, así como de 9:00 a 14:00 horas el sábado 14. Estas oficinas permanecerán cerradas el domingo 15.

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¿Cómo pagar los adeudos de agua con descuento?

Los usuarios pueden aprovechar la campaña del Buen Fin de la Japay mediante pagos en efectivo, tarjeta de débito o crédito, tanto en ventanillas como en el portal oficial de la dependencia.

La promoción representa una oportunidad para eliminar multas y recargos acumulados y regularizar el servicio de agua potable en Yucatán, con facilidades adicionales de pago para quienes utilicen tarjetas participantes.