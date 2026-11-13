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Japay ofrece 100% de descuento en multas y recargos durante el Buen Fin 2026

Las oficinas de la Japay en Mérida ampliarán sus jornadas de atención durante el Buen Fin, con servicio incluso el domingo.

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

2 min

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Módulos de la Japay tendrán horarios especiales del 13 al 17 de noviembre
Módulos de la Japay tendrán horarios especiales del 13 al 17 de noviembre / Especial

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) ofrece 100% de descuento en multas y recargos durante el Buen Fin 2026, como parte de una campaña para que los usuarios regularicen sus adeudos y se pongan al día con el servicio de agua potable.

El beneficio estará disponible en el portal de la dependencia y en sus ventanillas, con excepción de las multas por conexión de bombas directas y reconexiones no autorizadas. Además, la Japay contempla meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Japay amplía horarios de atención durante el Buen Fin

Para facilitar el acceso a estos beneficios, la Japay habilita horarios especiales del 13 al 17 de noviembre en distintos módulos de Mérida.

Las oficinas de Centro, Serviplaza, Santa Fe y Chedraui atenderán de 8:00 a 17:00 horas el viernes 13, sábado 14, lunes 16 y martes 17; mientras que el domingo 15 abrirán de 9:00 a 15:00 horas.

Por su parte, los módulos Alemán, Vergel, Santa Rosa, Vista Alegre, Chenkú, Xoclán y Colón tendrán horarios de 8:00 a 15:00 horas el viernes 13, lunes 16 y martes 17, así como de 9:00 a 14:00 horas el sábado 14. Estas oficinas permanecerán cerradas el domingo 15.

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¿Cómo pagar los adeudos de agua con descuento?

Los usuarios pueden aprovechar la campaña del Buen Fin de la Japay mediante pagos en efectivo, tarjeta de débito o crédito, tanto en ventanillas como en el portal oficial de la dependencia.

La promoción representa una oportunidad para eliminar multas y recargos acumulados y regularizar el servicio de agua potable en Yucatán, con facilidades adicionales de pago para quienes utilicen tarjetas participantes.

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