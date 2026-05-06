“No es asunto de la presidenta”, señala Claudia Sheinbaum sobre licencia de Rubén Rocha en Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no le corresponde intervenir en la solicitud de licencia presentada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es investigado por la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal rechazó que su gobierno haya ordenado o condicionado la separación temporal del cargo del mandatario sinaloense.

Sheinbaum sostuvo que se trató de una determinación tomada por el propio Rocha Moya, al igual que ocurrió con el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la licencia de Rubén Rocha Moya?

La presidenta respondió a los cuestionamientos sobre si ella debió pedirle a Rubén Rocha Moya que dejara temporalmente el cargo. Ante ello, señaló que no era una decisión que correspondiera a la Presidencia de la República.

“Me acusan de autoritaria y después dicen que por qué no le pedí la licencia, pero ese es un asunto de ellos, no de la presidenta”, declaró Sheinbaum Pardo.

La titular del Ejecutivo federal explicó que Rocha Moya tomó la decisión con el argumento de no afectar al pueblo de Sinaloa ni al movimiento político al que pertenece. También indicó que la misma lógica siguió el alcalde de Culiacán, quien también solicitó licencia en medio de los señalamientos.

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¿Por qué Rubén Rocha Moya es investigado por la FGR?

La solicitud de licencia ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió investigar y extraditar a 10 funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Entre los señalados se encuentran políticos y servidores públicos relacionados con Sinaloa.

A partir de esa petición, la Fiscalía General de la República inició una investigación para revisar los señalamientos y determinar si existen elementos que permitan avanzar en el caso. Hasta ahora, los funcionarios mencionados han negado las acusaciones y han defendido su inocencia.

#MañaneraDelPueblo. Al pueblo de México le debe quedar claro que “la presidenta no cubre a nadie” y que “la @FGRMexico tiene que hacer las investigaciones” tanto en el caso de las acusaciones contra funcionarios de Sinaloa como en el caso de la presencia de agentes extranjeros en… pic.twitter.com/Z1w1XA3Lkc — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 6, 2026

¿Cuál es la postura del gobierno federal ante el caso Sinaloa?

Sheinbaum ha insistido en que cualquier señalamiento debe investigarse por las vías institucionales y con respeto al debido proceso. En ese sentido, evitó asumir una postura de responsabilidad directa sobre la licencia de Rocha Moya y remarcó que corresponde a las autoridades competentes revisar el expediente.

El caso mantiene presión política sobre Sinaloa y sobre Morena, debido a que involucra a funcionarios en activo y ocurre en medio de tensiones entre México y Estados Unidos por temas de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral.

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