Ariadna Montiel llama “traidor a la democracia” a Vicente Fox por sus dichos sobre la elección de 2006

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, lanzó fuertes críticas contra el expresidente Vicente Fox, a quien calificó como un “traidor a la democracia”, luego de que el exmandatario difundiera una carta en la que defendió su actuación durante la elección presidencial de 2006.

A través de sus redes sociales, la dirigente morenista cuestionó que Fox buscara reivindicar su imagen como defensor de las instituciones democráticas, pese a que, según recordó, semanas atrás habría reconocido su intervención en el proceso electoral para favorecer al entonces candidato panista Felipe Calderón.

.@VicenteFoxQue, eres un traidor a la democracia. Llegaste engañando al pueblo como propuesta de cambio y, a la postre, estás aliado con los mismos que dijiste echarías a patadas de Los Pinos. Hace unos días aceptabas el fraude electoral de 2006, en el que interviniste indebidamente para hacer “ganar” a tu partido, y de esa manera impusiste al usurpador @FelipeCalderon. Ahora parece que te mandaron a publicar una carta para cambiar de tema. Antes, muy orgulloso de lo que hiciste; ahora muy solemne, pidiendo que miremos hacia adelante. Pero ninguna carta borra tus propias palabras. El pueblo que traicionaste merece la verdad, no un comunicado para recuperar tu disfraz de demócrata. Por eso impulsamos una Comisión por la Verdad y la Democracia para esclarecer la intervención del gobierno y la actuación de las autoridades electorales. Nuestro compromiso es con el pueblo y con la historia, no con tu tranquilidad. La verdad no tiene fecha de caducidad. #VerdadFraude2006 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) November 15, 2026

Montiel señaló que el expresidente llegó al poder con una promesa de cambio, pero terminó aliado con los mismos grupos políticos que había cuestionado. También compartió una fotografía de Fox junto al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, como parte de sus señalamientos.

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Las declaraciones surgieron después de que Fox publicara un comunicado en el que aseguró haber defendido la democracia, la alternancia y las libertades, además de expresar respeto por las instituciones electorales y llamar a dejar atrás la controversia sobre aquella elección.

Ante este posicionamiento, Montiel sostuvo que una carta no puede borrar las declaraciones anteriores del exmandatario y afirmó que la ciudadanía merece conocer lo ocurrido en los comicios de hace dos décadas.

Como parte de su respuesta, la presidenta de Morena anunció que promoverán la creación de una Comisión por la Verdad y la Democracia en la Cámara de Diputados, con el propósito de esclarecer la actuación del gobierno de Fox y de las autoridades electorales durante la elección presidencial de 2006.

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“La verdad no tiene fecha de caducidad”, expresó la dirigente, al reiterar que el partido buscará que se investiguen los hechos relacionados con aquel proceso electoral.