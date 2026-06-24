Morena respalda a Iván Cepeda y alerta sobre presunta injerencia extranjera en elección de Colombia

La dirigencia nacional de Morena manifestó su respaldo al líder del Pacto Histórico, Iván Cepeda, luego de que reconociera el resultado de la elección presidencial en Colombia, al tiempo que expresó preocupación por lo que consideró posibles factores externos que influyeron en el proceso electoral.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, destacó la decisión de Cepeda de aceptar los resultados como un acto de responsabilidad democrática, al tiempo que reconoció a millones de colombianos que, afirmó, han impulsado causas relacionadas con la paz, la justicia social y los derechos sociales en su país.

La postura surge después de que concluyera el proceso electoral colombiano, en el que el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella resultó ganador tras una de las contiendas más cerradas de los últimos años.

Morena expresa respaldo a Iván Cepeda

En su posicionamiento, Ariadna Montiel señaló que la actuación de Iván Cepeda frente a los resultados electorales refleja compromiso con los principios democráticos y con la estabilidad política de Colombia.

La dirigente morenista sostuvo que la aceptación de los resultados contribuye a preservar la convivencia institucional y evita escenarios de confrontación política en el país sudamericano.

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Asimismo, reiteró la solidaridad de Morena con los sectores políticos y sociales que respaldaron la candidatura de Cepeda durante la contienda presidencial.

Señalan presuntas intervenciones externas en el proceso electoral

La presidenta nacional de Morena también expresó inquietud por lo que calificó como posibles prácticas antidemocráticas, campañas de desinformación y acciones orientadas a influir en la voluntad ciudadana.

En particular, cuestionó la participación pública de actores políticos extranjeros durante el proceso electoral colombiano y consideró que cualquier intervención externa debe evitarse para garantizar el respeto a la soberanía de las naciones.

Sin mencionar nombres específicos, la dirigente señaló que la autodeterminación de los pueblos debe prevalecer en cualquier elección democrática.

Preocupa avance de la ultraderecha en América Latina

Dentro de su mensaje, Ariadna Montiel también advirtió sobre lo que considera un crecimiento de proyectos políticos de ultraderecha en la región.

Toda nuestra solidaridad con @IvanCepedaCast, líder del @PactoHistorico y con los millones de colombianas y colombianos que han luchado por la paz, la justicia social y la esperanza. La decisión de Iván de actuar con responsabilidad democrática es muestra de su integridad como… — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 24, 2026

Según expuso, existe preocupación por posibles retrocesos en materia de derechos sociales, políticas de bienestar y mecanismos de inclusión impulsados durante los últimos años en distintos países latinoamericanos.

Pese al resultado electoral, la líder de Morena afirmó que los movimientos progresistas continuarán organizándose y participando en la vida pública de la región, al sostener que las causas sociales trascienden los ciclos electorales.

La elección presidencial en Colombia ha generado reacciones de diversos actores políticos de América Latina, quienes han fijado posiciones sobre el resultado y sus posibles implicaciones para el futuro político de la región.

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