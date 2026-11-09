Andy López Beltrán responde a Ricardo Salinas Pliego: niega vínculos con huachicol fiscal y le lanza cuestionario

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, respondió este lunes 9 de noviembre de 2026 a los cuestionamientos del empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien volvió a acusar de participar en una presunta campaña de desprestigio contra él y su familia.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, cuyo lanzamiento anunció el domingo 8 de noviembre, López Beltrán rechazó los señalamientos relacionados con sus viajes al extranjero, supuestos contratos gubernamentales y presuntos vínculos con el llamado huachicol fiscal.

El exsecretario de Organización de Morena sostuvo que decidió responder directamente al cuestionario que el dueño de Grupo Salinas difundió después de su primer mensaje, publicado el pasado 3 de noviembre.

¿Qué respondió Andy López Beltrán a las acusaciones de Salinas Pliego?

López Beltrán aseguró que sus viajes a Japón fueron pagados con ingresos propios y afirmó que cumple con sus obligaciones fiscales.

También rechazó haber utilizado aeronaves privadas o haber obtenido beneficios económicos mediante contratos públicos.

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“Nunca he tenido un contrato a ningún nivel de gobierno, ni de forma directa ni a través de nadie”, sostuvo.

Respecto al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, aseguró que no mantiene comunicación con él desde hace más de cuatro años y negó tener participación en sus negocios o movimientos financieros.

Andy López Beltrán niega participación en huachicol fiscal

El hijo del expresidente también abordó las referencias a su nombre en investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la importación de combustibles.

Negó cualquier participación en el huachicol fiscal y aseguró que nunca ha sostenido comunicación con funcionarios de la Secretaría de Marina para intervenir en operaciones de esa naturaleza.

Según López Beltrán, las menciones a su apodo, “Andy”, provienen de declaraciones de terceros y no constituyen pruebas directas de su participación en actividades ilícitas.

Asimismo, rechazó haber intervenido en contratos relacionados con Pemex, la refinería de Dos Bocas o proyectos ferroviarios.

¿Qué preguntas lanzó López Beltrán a Ricardo Salinas Pliego?

Después de responder los cuestionamientos del empresario, López Beltrán presentó una serie de preguntas dirigidas a Salinas Pliego.

Entre los temas mencionó la privatización de TV Azteca, la compra de empresas públicas, los adeudos fiscales de Grupo Salinas, los contratos gubernamentales y las operaciones financieras de distintas compañías.

También solicitó explicaciones sobre la relación profesional del empresario con exfuncionarios de seguridad pública y sobre litigios de sus empresas en el extranjero.

Estos señalamientos fueron formulados como preguntas y acusaciones por López Beltrán, sin que su exposición constituya una determinación judicial sobre los hechos mencionados.

Al concluir, el hijo del expresidente reiteró que considera los cuestionamientos parte de una campaña política en su contra y pidió al empresario responder públicamente.

Finalmente, leyó un fragmento del libro de Andrés Manuel López Obrador en el que el exmandatario aborda su relación con Ricardo Salinas Pliego y las diferencias que surgieron durante su administración.

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