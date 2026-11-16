En una operación coordinada entre la Secretaría de Marina (SEMAR) a través de la Armada de México y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (SSPY), se llevó a cabo el rescate exitoso de nueve personas que se encontraban a la deriva en altamar.

Los hechos se registraron aproximadamente a 20 millas náuticas (37 kilómetros) al noreste de Progreso, Yucatán, luego de que el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado emitiera un reporte informando que una embarcación de recreo se había pantoqueado y se encontraba en una situación de emergencia.

Noticia Destacada Marina concluye simulacros de rescate desde helicópteros en Acapulco; exhibe capacidades de Infantería

Ante esta alerta, la Novena Zona Naval activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate (SAR), desplegando dos embarcaciones tipo Defender de la institución, las cuales trabajaron de manera conjunta con unidades de la policía estatal. Durante las labores en el área, un buque carguero que transitaba por la zona brindó apoyo oportuno y logró rescatar a siete de los tripulantes.

Posteriormente, el personal naval localizó y puso a salvo a las dos personas restantes, completando la tripulación de nueve rescatados. Todos fueron trasladados a las instalaciones de la Novena Zona Naval, donde personal de Sanidad Naval les brindó valoración médica, reportándolos en condiciones estables de salud.

Noticia Destacada Marina localiza a cuatro extranjeros sin acreditar estancia legal en Yucatán

Las autoridades destacaron que la rápida respuesta de las corporaciones y la colaboración de la embarcación mercante fueron claves para salvaguardar la integridad de los involucrados. Con estas acciones, la Secretaría de Marina refrendó su compromiso de velar por la vida humana en la mar mediante el empleo de sus capacidades operativas.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal