Dos hombres terminaron detenidos por elementos de la Guardia Nacional, luego de protagonizar una riña y alterar el orden público en el área de vialidad de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:50 horas de este lunes, cuando ambos sujetos comenzaron a discutir por un conflicto relacionado con la prestación de servicios de transporte. De manera extraoficial, trascendió que los involucrados presuntamente realizaban actividades de transporte de manera irregular.

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Tras unos momentos, los involucrados sostuvieron un altercado, en el que participaron más personas, aunque a la llegada de las autoridades se dieron a la fuga. Ante la situación, elementos de la Guardia Nacional intervinieron y fueron detenidos.

Los involucrados fueron identificados como Gustavo “N”, originario de Quintana Roo, y Ramón “N”, procedente de la Ciudad de México, quienes posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Turística en la Zona Hotelera para ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente.