El Papa León XIV recibió un golpe en el rostro mientras saludaba a miles de fieles desde el papamóvil en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, Perú.

El incidente ocurrió cuando una persona lanzó un denario, también conocido como decenario, que impactó debajo del ojo derecho del pontífice.

Tras recibir el golpe, el líder de la Iglesia católica se agachó de inmediato debido al dolor. Sin embargo, el objeto no le provocó lesiones de gravedad y pudo continuar con su recorrido sin necesidad de recibir atención médica.

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El incidente ocurrió tras una misa multitudinaria

El episodio tuvo lugar al término de una celebración religiosa que congregó a cerca de 1.5 millones de personas, durante la última etapa de la visita pastoral de León XIV a Sudamérica.

Aunque arrojar rosarios y otros artículos religiosos hacia el papamóvil suele ser una expresión de afecto y devoción por parte de los asistentes, el golpe que recibió el pontífice evidenció los riesgos de esta práctica.

🇵🇪 | LEÓN XIV EN PERÚ: Durante su recorrido en el papamóvil por la Base Aérea Las Palmas, el papa León XIV habría recibido el impacto de un denario lanzado desde el público. Las imágenes difundidas por televisión muestran al pontífice llevándose rápidamente la mano al rostro, a la altura del ojo. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 16, 2026

Pese al incidente, León XIV continuó saludando a los fieles que se encontraban en el lugar. El hecho no pasó a mayores, pero puso de manifiesto la importancia de mantener medidas de seguridad durante los recorridos públicos del papa.

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