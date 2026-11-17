La Secretaría de Salud informó que México registra 14 casos activos de sarampión, concentrados en Chiapas y Quintana Roo, mientras que los contagios han disminuido más de 90% respecto al punto más alto del brote registrado en febrero de 2026.

Durante la conferencia mañanera de este martes 17 de noviembre, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdez Vázquez, presentó un balance de la situación epidemiológica nacional.

El funcionario detalló que entre 2025 y 2026 se han registrado alrededor de 20 mil 600 casos de sarampión en México y se han aplicado casi 41 millones de vacunas para contener la transmisión.

¿En qué estados de México hay casos activos de sarampión?

Valdez Vázquez precisó que, de los 14 casos activos en el país, 12 se encuentran en Chiapas y dos en Quintana Roo, donde continúan las acciones de vacunación y vigilancia epidemiológica.

Señaló que 12 estados acumulan tres meses o más sin registrar nuevos contagios, mientras que Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua y Campeche llevan entre uno y tres meses sin casos.

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El subsecretario recordó que durante febrero se alcanzó un máximo de mil 314 contagios en una sola semana, cifra que posteriormente disminuyó de manera sostenida.

México busca terminar con el brote de sarampión en 2027

El Gobierno federal anunció un plan de dos fases que se desarrollará durante 90 días, con el propósito de reforzar la vigilancia epidemiológica, detectar contagios y ampliar la vacunación en las zonas donde todavía circula el virus.

La meta es cerrar el brote de sarampión durante 2027 y avanzar en 2028 hacia el reconocimiento internacional de México como país libre de esta enfermedad.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en México?

El subsecretario informó que actualmente existen casi 11 millones de vacunas disponibles y más de 21 mil puestos de vacunación gratuitos en las 32 entidades federativas.

Las dosis están dirigidas a niñas y niños desde los seis meses, personas con esquemas incompletos y adolescentes y adultos de hasta 49 años que requieran protección.

También se dará prioridad al personal médico, educativo, trabajadores agrícolas, comunidades indígenas y personas en situación de movilidad.

Los interesados pueden consultar su punto de vacunación más cercano en el portal oficial dondemevacuno.salud.gob.mx.

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