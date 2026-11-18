La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el Hospital Popular del Distrito de Nanshan, en Shenzhen, China, como parte de su gira de trabajo por ese país, donde participa en las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Durante el recorrido, la mandataria conoció los avances tecnológicos que utiliza este centro médico y adelantó que su gobierno buscará establecer una mayor colaboración con instituciones chinas para incorporar algunos de estos desarrollos científicos en México.

En declaraciones a medios de comunicación, Sheinbaum calificó de impresionante el funcionamiento del hospital, que cuenta con capacidad para atender a mil 500 pacientes y combina la atención de especialistas con herramientas de inteligencia artificial y equipamiento médico avanzado.

Sheinbaum destaca uso de inteligencia artificial en hospitales de China

Entre los aspectos que llamaron la atención de la presidenta mexicana se encuentra la aplicación de inteligencia artificial para identificar enfermedades, apoyar los diagnósticos y contribuir a los tratamientos de los pacientes.

También observó los procesos automatizados de análisis clínicos y el funcionamiento de robots que realizan tareas de traslado de medicamentos y muestras dentro de las instalaciones hospitalarias.

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Sheinbaum explicó que, tras la visita, conversó con el embajador de China en México y personal médico sobre la posibilidad de establecer una relación más estrecha para facilitar el intercambio de conocimientos y llevar estos avances científicos al país.

México busca ampliar cooperación científica y médica con China

La presidenta también señaló que los sistemas de salud de México y China tienen algunas similitudes en su organización, particularmente en la división de los servicios de atención primaria, secundaria y terciaria.

En el recorrido participaron el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; el secretario de Salud, David Kershenobich; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; la secretaria de Energía, Luz Elena González; la titular de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.

También estuvo presente Jesús Seade, invitado especial de la delegación mexicana.

La visita forma parte de las actividades de Sheinbaum en Shenzhen, donde su participación en la APEC 2026 incluye encuentros y acercamientos orientados a fortalecer la relación de México con las economías de Asia-Pacífico.

IO