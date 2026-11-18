La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión bilateral con el presidente de la República Socialista de Vietnam, Tô Lâm, como parte de su agenda de actividades en China, donde participa en la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria mexicana informó sobre el encuentro, realizado durante su visita a Shenzhen, y destacó la relación diplomática que mantienen ambos países desde hace más de cinco décadas.

Sheinbaum señaló que durante la conversación se reconoció la solidez de los vínculos entre México y Vietnam, además de expresar la intención de profundizar la cooperación bilateral.

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México y Vietnam cumplen 51 años de relaciones diplomáticas

Uno de los aspectos destacados de la reunión fue el aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, que en 2026 cumplen 51 años desde su establecimiento.

La presidenta mexicana manifestó el interés de su gobierno por ampliar los acercamientos con Vietnam y fortalecer los mecanismos de colaboración entre ambos países.

Sostuvimos una reunión bilateral con el presidente de la República Socialista de Vietnam, Tô Lâm, en el marco de la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. Durante la reunión, destacamos la solidez de la relación bilateral, que en 2026 cumple 51 años de su establecimiento, y expresamos nuestro interés en profundizar los vínculos entre ambas naciones. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 18, 2026

El encuentro con Tô Lâm forma parte de la agenda internacional de Sheinbaum en el foro APEC, espacio que congrega a representantes de las principales economías de Asia y el Pacífico para abordar asuntos relacionados con el comercio, la inversión y la cooperación regional.

Aunque la mandataria no dio a conocer acuerdos específicos derivados de la conversación, destacó la importancia de mantener una relación bilateral sólida y avanzar en la construcción de nuevos vínculos entre México y Vietnam.

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