Quintana Roo tendrá este miércoles 18 de noviembre una jornada con cielo parcialmente nublado, incremento de nubosidad y lluvias fuertes en distintos puntos del estado, acompañadas de actividad eléctrica, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc).

El reporte meteorológico indica que las precipitaciones podrían acumular entre 25 y 50 milímetros, por lo que se prevén chubascos durante el transcurso del día. Pese a las lluvias, las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas de hasta 37 grados Celsius en algunos municipios.

Noticia Destacada Frente Frío 6 provocará lluvias fuertes en Campeche este miércoles; estas serán las zonas más afectadas

En Cancún se espera una temperatura máxima de entre 32 y 34 grados, mientras que en Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos oscilará entre los 31 y 33 grados. Para Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas se pronostican valores de entre 35 y 37 grados, los más altos de la entidad.

En la zona centro y sur, José María Morelos alcanzará entre 33 y 35 grados; Felipe Carrillo Puerto, de 32 a 34; Bacalar, de 31 a 33, y Chetumal, de 30 a 32 grados. En Cozumel se prevé un ambiente más cálido, con máximas de entre 28 y 30 grados Celsius.

Respecto a las temperaturas mínimas para la mañana del jueves, se esperan valores de entre 23 y 25 grados en Cancún; de 20 a 22 en Playa del Carmen; de 21 a 23 en Tulum y Puerto Morelos, y de 22 a 24 grados en Chetumal, Bacalar, Cozumel y José María Morelos. En Felipe Carrillo Puerto podrían descender hasta los 19 grados.

Ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas, se recomienda a la población tomar precauciones durante sus actividades al aire libre y mantenerse atenta a los avisos de las autoridades de Protección Civil.