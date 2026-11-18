La Secretaría de Agricultura fijó en 30 mil toneladas el volumen máximo de pulpo rojo que puede capturarse en el 2026 en Yucatán y Campeche. El Acuerdo apareció en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre: 108 días después de que los pescadores zarparon, el 1 de agosto, y a 28 días del cierre de temporada, el 15 de diciembre. La cifra queda 2,000 toneladas por debajo del límite final de 2025, de 32 mil, y 2,000 por encima del inicial, de 28 mil.

El fundamento es un dictamen técnico del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas), fechado el 3 de agosto, dos días después de abierta la temporada, “para no poner en riesgo la continuidad de las poblaciones”. Entre ese dictamen y el Acuerdo pasaron 106 días. Todavía el 30 de septiembre, Enrique Sánchez Sánchez, entonces presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola en Yucatán y hoy subsecretario de Pesca, decía: “Hasta el día de hoy no tenemos la cuota de captura de pulpo”.

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En el 2025 tampoco llegó a tiempo, pero llegó antes. Aquel Acuerdo está fechado el 10 de octubre y se difundió el 29, a 89 días del arranque, con 28 mil toneladas y un dictamen del Imipas del 22 de julio. La ampliación a 32 mil se publicó el 5 de diciembre, a diez días del cierre, luego de que el sector yucateco la pidiera el 10 de noviembre, cuando ya llevaba más de 22 mil toneladas capturadas. El Imipas la respaldó con el argumento de que la población explotable crece durante la temporada.

Una meta lejana de lo que se pesca

El límite queda lejos de lo que apunta la temporada. POR ESTO! publicó el 22 de octubre que al cierre de septiembre se llevaban 9,135 toneladas, con una meta mínima de 25 mil y expectativas de 25 a 26 mil, por debajo de las de 28 a 30 mil con que arrancó el año.

Si esas proyecciones se cumplen, la captura quedaría entre 4 mil y 5 mil toneladas bajo el tope, aunque no precisan si incluyen pulpo patón, que no tiene límite. Los frentes fríos y las marejadas han dejado barcos en puerto con frecuencia, y Sánchez Sánchez advirtió que noviembre podría ser peor.

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El precio también cedió: unos 105 pesos por kilo a fines de septiembre, contra unos 150 del año pasado, una baja de 30%, que el dirigente atribuyó a la contracción de los mercados nacional e internacional; a finales de octubre rondaba los 100. De esta pesca dependen más de 13 mil pescadores y sus familias, y el pulpo concentra 90% de la industria pesquera del estado, según el mismo dirigente.

Mariano Canul Uicab, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro-Poniente, atribuyó parte de las bajas capturas de agosto y septiembre a la pesca furtiva durante la veda; no se conoce un balance público que determine cuánto pesan el clima, la furtividad o la disponibilidad del recurso.

Tres cifras distintas

Medir cuánto se pescó es menos claro de lo que parece. Para la temporada 2025 circulan tres números: 25,462 toneladas, estimadas por autoridades estatales para Yucatán al cierre; alrededor de 32 mil, preliminares, y 28,789 toneladas en el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Este último cubre el año calendario y las dos especies de pulpo, mientras que el tope se mide en peso entero fresco y solo para pulpo rojo. No se localizó un recuento oficial público de cuánto de la cuota se consumió.

Lo que está en juego es grande: la temporada 2025 tuvo un valor comercial de 1,762 millones de pesos solo en Yucatán. El propio Acuerdo del 2025 describía la pesquería peninsular como la número 11 del país por volumen y la quinta por valor, con unos 16 mil empleos directos y cerca de 36 millones de dólares anuales en exportaciones. Con cifras de esa escala, un tope sin recuento público de consumo deja a pescadores, compradores y autoridades decidiendo con poca información compartida.

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El Anuario sí permite ver la escala. En el 2025 la Península produjo 38,359 toneladas de pulpo, 94.22% de las 40,710 del país. Yucatán aportó 28,789, 18.8% más que en el 2024 (24,230); Campeche, 8,951, 12.1% más; y Quintana Roo, 619, 76.4% más, aunque a ese estado no le aplica la cuota. En el país, la producción subió 17% y su valor 57%, de 2,162 a 3,387 millones de pesos. Aun así, 2025 quedó 28% por debajo del récord de 2018, con 56,754 toneladas.

Las multas que se mantienen

El Acuerdo remite a las sanciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables: la multa máxima en el 2026 es de 3,519,300 pesos, equivalente a 30 mil veces la UMA, según cálculo de Por Esto!, además de decomiso de vehículos, clausura de inmuebles y arresto. La vigilancia queda a cargo de la Conapesca y la Secretaría de Marina. El buceo con compresor sigue vedado: el Acuerdo del 2025 lo prohibió para pulpo rojo y patón “para el 2025 y años posteriores”, por los riesgos de descompresión e intoxicación para los buzos.

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El pulpo rojo representa cerca de 75% de las capturas desde 1998, según la propia Sader; el patón, que abunda en la región, no tiene límite. La temporada abarca también el norte de Quintana Roo, pero el tope aplica solo a Yucatán y Campeche. La talla mínima de captura es de 110 milímetros de longitud del manto, conforme a la NOM-008, y de 140 en las hembras de pulpo patón. Quien pesque sin respetar esas reglas se expone a las sanciones, con independencia de las penales.

Lo que falta por saber

Falta saber cuánta cuota se ha consumido a la fecha; si habrá un ajuste antes del 15 de diciembre, como el del 2025; y qué concluye el Imipas sobre el estado de la población tras una temporada de capturas bajas. También, por qué un acuerdo basado en un dictamen de agosto tardó 106 días en publicarse, con miles de familias pescando sin un límite oficial. El cierre de temporada dirá si el tope de 30 mil era una restricción real o solo un número.