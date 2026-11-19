El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, recibió una sentencia de 60 años de prisión por delitos relacionados con los ataques registrados en septiembre de 2014, entre ellos la agresión contra el equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo.

La resolución fue emitida el pasado 10 de noviembre por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas. La defensa del exfuncionario ya presentó una apelación, por lo que la sentencia aún no está firme y deberá ser revisada por un Tribunal Colegiado.

¿Por qué fue condenado José Luis Abarca?

El fallo contempla el delito de homicidio simple en grado de tentativa en agravio de 61 personas, relacionado con los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Los expedientes judiciales contemplan víctimas entre integrantes de Los Avispones, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y otras personas que se encontraban en la zona durante los ataques.

En el caso del equipo de futbol, el autobús en el que regresaban sus integrantes a Chilpancingo fue atacado con disparos. Durante los hechos murieron David Josué García Evangelista, jugador de 15 años, y Víctor Manuel Lugo Ortiz, conductor de la unidad.

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Defensa de Abarca impugna sentencia de 60 años

Alejandro Rojas, abogado del exalcalde, sostuvo que desde mayo de 2014 el Ayuntamiento de Iguala había transferido el mando de la Policía Municipal al Gobierno de Guerrero y afirmó que presentó documentación sobre ese punto durante el juicio.

Ese argumento forma parte de la impugnación y deberá ser evaluado por el tribunal correspondiente. La presentación del recurso significa que la condena de 60 años todavía puede ser confirmada, modificada o revocada en una instancia posterior.

Condenan a 60 años de prisión al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, por homicidio en grado de tentativa en agravio de 61 personas tras el ataque de 2014. Su defensa ya apeló el fallo. https://t.co/AO5dcyzcJr — Juan Pablo de Leo Spínola (@juanpadeleo) November 19, 2026

La nueva resolución se suma a otros procesos judiciales que Abarca ha enfrentado desde los hechos de Iguala de 2014, jornada en la que también desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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