Ayotzinapa: investigan a 17 personas tras nuevo análisis de llamadas; Sheinbaum destaca cuatro líneas clave

El Gobierno de México informó que la Fiscalía General de la República (FGR) profundiza la revisión de 17 personas que surgieron del nuevo análisis de llamadas telefónicas realizadas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Durante la conferencia matutina de este martes 29 de septiembre, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, explicó que el estudio permitió identificar núcleos de comunicación entre personas previamente señaladas en la investigación, propietarios de una funeraria, personal relacionado con el Servicio Médico Forense y otros actores que no habían declarado ni aparecían como testigos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la investigación permanece abierta y que el objetivo continúa siendo esclarecer qué ocurrió con los estudiantes y determinar responsabilidades con base en pruebas.

¿Qué se investiga sobre las 17 personas detectadas?

Medina explicó que las autoridades revisan cada uno de esos perfiles después de identificar comunicaciones que no habían sido analizadas con suficiente profundidad.

Una de las principales rutas derivadas de ese ejercicio apunta a una funeraria cuyos propietarios también tenían participación en la operación del SEMEFO y, de acuerdo con el informe presentado por las autoridades, mantenían vínculos que ahora forman parte de la investigación.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum anuncia nuevas líneas de investigación por Ayotzinapa; revisan uso de celulares de la noche de Iguala

Durante cateos efectuados en los inmuebles se localizaron documentos oficiales firmados en blanco, un arma de fuego, un horno crematorio sin registro y diversos fragmentos óseos. Medina precisó que los restos analizados hasta ahora no han arrojado coincidencias con los estudiantes desaparecidos, mientras continúan los estudios con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Teléfonos de estudiantes abren otra línea de investigación

Sheinbaum también destacó el análisis de teléfonos pertenecientes a los normalistas que fueron utilizados después de su desaparición.

La mandataria explicó que los datos técnicos permitieron identificar el uso posterior de algunos dispositivos y relacionarlos con personas específicas. Uno de los puntos bajo revisión se vincula con la llamada barandilla de Iguala, donde distintos testimonios han ubicado a estudiantes durante la noche de los hechos.

Otra línea se concentra en las videograbaciones del Palacio de Justicia de Iguala, cuya desaparición ha generado nuevas diligencias y procesos contra personas señaladas por su posible intervención en el ocultamiento de evidencia.

FGR mantiene solicitud de extradición de Tomás Zerón

Sheinbaum confirmó además que continúa el procedimiento para solicitar la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, quien se encuentra en Israel.

La Presidenta señaló que la FGR ha realizado ajustes internos para acelerar procesos de extradición y recordó que envió una comunicación al presidente israelí para solicitar apoyo dentro del marco legal de ese país.

#MañaneraDelPueblo. “No está cerrada la investigación” sobre el caso Ayotzinapa y no se terminará “hasta que sepamos la verdad, se haga justicia y sepamos donde están los jóvenes” normalistas, subraya la presidenta @Claudiashein pic.twitter.com/k8iKqvIfG0 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 29, 2026

Sobre una eventual responsabilidad de otros exfuncionarios, Sheinbaum evitó anticipar conclusiones y sostuvo que corresponde a la Fiscalía determinarlo con base en evidencia. También diferenció las acusaciones por la desaparición de los estudiantes de los procesos relacionados con la construcción de la llamada “verdad histórica”.

El Gobierno federal sostiene que las nuevas líneas buscan complementar los testimonios con elementos técnicos, científicos, documentales y telefónicos para avanzar en el esclarecimiento del caso.

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