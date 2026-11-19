Un operativo relacionado con presuntas actividades de narcomenudeo se realizó durante la madrugada de este jueves 19 de noviembre en la colonia San Lorenzo, en el municipio de Umán, Yucatán, donde trascendió que cinco personas habrían sido detenidas.

En la movilización participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Estatal de Investigación (PEI), quienes intervinieron dos predios de la zona, uno de ellos ubicado en el cruce de las calles 20 por 35.

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El despliegue comenzó alrededor de las 5:00 horas, cuando varias unidades de seguridad llegaron al lugar, cerraron el paso vehicular y acordonaron los inmuebles para realizar los cateos correspondientes.

Durante el operativo también se solicitó la presencia de bomberos y paramédicos para atender a una persona que habría requerido asistencia médica. Sin embargo, no se han precisado las circunstancias de este hecho.

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Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han emitido información sobre los resultados de los cateos. Tampoco han confirmado la presunta detención de cinco personas ni informado si hubo aseguramiento de sustancias u otros objetos.