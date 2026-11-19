Los cuerpos de emergencia evacuaron a una familia y vecinos del fraccionamiento Paseos de Xcacel de Playa del Carmen, luego de que se registrara un incendio en uno de los departamentos en el tercer nivel.

Los hechos ocurrieron en la calle cerrada Isla Mujeres con calle Chemuyil, donde se reportó el incendió en un departamento ubicado en el tercer piso, los vecinos al percatarse del fuego de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades municipales a través del 911.

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Minutos después llegaron en la zona los elementos de Bomberos y de la Secretaría de Protección Civil, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para auxiliar y evacuar a los vecinos del departamento en llamas.

De acuerdo a datos preliminares, al parecer al interior de la habitación no había nadie, no se encontraban los propietarios, sin embargo, los cuerpos de emergencia evacuaron a las familias del edificio por cuestión de seguridad.

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Testigos comentaron que vecinos del departamento en llamas salieron corriendo para protegerse, ante el temor de que los cilindros de gas doméstico explotaran, minutos después de los hechos estaban llegando familias de la zona para corroborar el siniestro y asegurarse de su patrimonio.

Hasta el momento se desconoce cual fue la causad que provocó el siniestro, no se reportaron personas intoxicadas, solo el susto que se llevaron al ver el fuego en el tercer piso.