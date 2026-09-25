Sheinbaum Pardo anuncia informe sobre Ayotzinapa para el 29 de septiembre; incluirá nuevas líneas de investigación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes 29 de septiembre se presentará un informe público sobre los avances en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante su conferencia matutina de este viernes 25 de septiembre en Villahermosa, Tabasco, la mandataria explicó que la presentación fue reprogramada debido a su agenda de actividades y a las movilizaciones previstas por el aniversario de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Sheinbaum señaló que el informe estará a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, junto con el fiscal especial responsable del caso.

La Presidenta ya había adelantado desde agosto que el Gobierno preparaba un reporte público sobre nuevas líneas de investigación, después de presentar avances a madres y padres de los estudiantes desaparecidos.

¿Qué incluirá el nuevo informe sobre Ayotzinapa?

Sheinbaum adelantó que el reporte abordará nuevas líneas de investigación, acciones de búsqueda y detenciones recientes relacionadas con el caso.

Uno de los elementos que ha destacado el Gobierno es un nuevo análisis de comunicaciones telefónicas realizadas durante la noche y madrugada de la desaparición.

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La mandataria explicó previamente que la revisión de registros de llamadas permitió abrir líneas que no habían sido investigadas a profundidad y que derivaron en nuevas detenciones.

El Gobierno federal ha señalado que estas investigaciones continúan bajo coordinación con la Fiscalía General de la República y que no se considera cerrado el caso.

Familias de los 43 ya conocen los avances

Sheinbaum aseguró que las madres y padres de los normalistas ya fueron informados sobre los elementos que serán presentados públicamente.

La Presidenta mantiene reuniones periódicas con las familias para informar sobre investigaciones, búsquedas y acciones judiciales. El 21 de septiembre confirmó que los avances ya habían sido expuestos previamente a los familiares.

#MañaneraDelPueblo | Sobre el caso Ayotzinapa, la presidenta @Claudiashein detalló que el próximo lunes 28 de septiembre se presentará un informe detallado en el que se expondrán nuevas líneas de investigación acordadas con la @FGRMexico. Además, destacó que se informará sobre la… pic.twitter.com/tUrJkHEklO — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 25, 2026

“El objetivo es verdad, justicia y encontrar a los jóvenes”, reiteró este viernes.

El anuncio ocurre a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, mientras familiares, compañeros y organizaciones preparan movilizaciones para exigir avances en el esclarecimiento del caso.

Sheinbaum también llamó a que las manifestaciones previstas por el aniversario se desarrollen de manera pacífica.

IO