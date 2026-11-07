México reconoce a Pedro Alliana como nuevo presidente de Paraguay tras destitución de Santiago Peña

El Gobierno de México felicitó a Pedro Alliana por asumir la Presidencia de Paraguay, luego de que Santiago Peña fuera destituido mediante un juicio político aprobado por el Congreso de ese país.

A través de su cuenta oficial de X, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió este sábado 7 de noviembre un mensaje en el que expresó sus buenos deseos para la nueva administración paraguaya.

“El Gobierno de México saluda a Pedro Alliana en su nueva gestión como Presidente de Paraguay y le desea éxitos que redunden en beneficios al pueblo paraguayo”, señaló la Cancillería mexicana.

¿Qué dijo México sobre el nuevo presidente de Paraguay?

La SRE reiteró la disposición del Gobierno mexicano para mantener los vínculos diplomáticos con Paraguay, así como para impulsar la cooperación con otras naciones latinoamericanas.

“México mantiene su disposición a continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con Paraguay y los gobiernos de América Latina y el Caribe”, destacó la dependencia federal.

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El pronunciamiento se produjo después de que Alliana asumiera oficialmente el cargo el viernes 6 de noviembre.

¿Por qué Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay?

Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, tomó posesión ante el Congreso paraguayo después de que el Senado aprobara la destitución de Santiago Peña.

El proceso de juicio político ocurrió en medio de una crisis financiera relacionada con Ueno Bank, institución vinculada empresarialmente al exmandatario.

El Gobierno de México saluda a Pedro Alliana (@AllianaPedro) en su nueva gestión como Presidente de Paraguay y le desea éxitos que redunden en beneficios al pueblo paraguayo. México mantiene su disposición a continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con Paraguay y los gobiernos de América Latina y el Caribe. 🇲🇽 🇵🇾 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 7, 2026

Alliana deberá completar el periodo presidencial que concluye el 15 de agosto de 2028, conforme al mecanismo de sucesión establecido en la Constitución de Paraguay.

Tras asumir el cargo, el nuevo presidente anunció que atenderá la situación de los ahorradores afectados por la crisis bancaria y expresó su compromiso de mantener la estabilidad institucional del país.

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