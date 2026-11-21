El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció el trabajo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional tras el operativo que permitió detener a Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario destacó el valor y profesionalismo de los elementos que participaron en la intervención realizada la noche del viernes 20 de noviembre.

La captura del presunto líder criminal también permitió detener a dos personas identificadas como integrantes de su estructura delictiva: Germán “N”, conocido como “Serafín”, señalado como segundo al mando, y José “N”, quien presuntamente desempeñaba funciones como operador financiero.

Harfuch destaca captura de “El Chapo Isidro” para la seguridad de Sinaloa

En su publicación, García Harfuch consideró que las detenciones representan un avance en las acciones emprendidas por el Gobierno federal para recuperar las condiciones de seguridad en Sinaloa.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también reconoció la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las corporaciones militares que intervinieron en el despliegue.

Noticia Destacada Última hora: Confirman la captura de “El Chapo Isidro” en Guasave, Sinaloa

El funcionario subrayó que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantienen presencia operativa en la entidad para proteger a los habitantes y dar continuidad a las acciones contra las organizaciones delictivas.

Gabinete de Seguridad mantiene operativo en Sinaloa

Tras la detención de los tres presuntos integrantes de la organización criminal, las autoridades federales mantienen el despliegue de efectivos en distintos puntos del estado.

La intervención en Guasave forma parte de las operaciones de seguridad e inteligencia que buscan debilitar las estructuras delictivas con presencia en territorio sinaloense.

Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (@Defensamx1) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias «Chapo Isidro», identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva. En la misma operación fueron detenidos Germán N, alias «Serafín», señalado como segundo al mando, y José N, presunto operador financiero del grupo. Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 21, 2026

El mensaje de García Harfuch también pone de relieve la coordinación entre las instituciones federales para atender la situación de violencia en la entidad, donde el Gobierno de México mantiene como prioridad la protección de la población y el restablecimiento de la seguridad.

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