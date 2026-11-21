Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, fue detenido la noche de ayer viernes 20 de noviembre durante un operativo de fuerzas federales en Guasave, Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia y de la cooperación bilateral con Estados Unidos.

En el despliegue participaron elementos de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), integrantes de la Guardia Nacional y personal militar comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte oficial, Meza Flores es identificado como dirigente de la organización criminal de los Beltrán Leyva y aliado de la facción conocida como Los Mayos.

Junto con él fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de la estructura delictiva, y José “N”, identificado como operador financiero.

El Gabinete de Seguridad acompañó el anuncio con un video en el que se observa parte del procedimiento de detención del presunto líder criminal.

Noticia Destacada Se registran enfrentamientos en Guasave, Sinaloa entre fuerzas federales y crimen organizado (VIDEO)

¿Por qué buscaban a “El Chapo Isidro” México y Estados Unidos?

Las autoridades señalaron que Fausto Isidro “N” tenía una orden de aprehensión vigente en México por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Además, Estados Unidos había solicitado su extradición por cargos relacionados con el tráfico de drogas. Su nombre también figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La cooperación entre ambos países permitió desarrollar los trabajos de inteligencia que derivaron en su localización y posterior captura en territorio sinaloense.

En Guasave, Sinaloa, elementos de Fuerzas Especiales de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con personal militar comisionado en @sspsinaloa1, detuvieron a Fausto Isidro “N”, alias “Chapo Isidro”, identificado como jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado de la facción “Los Mayos”. También fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como operador financiero. La operación fue resultado de trabajos de inteligencia y de la cooperación bilateral con Estados Unidos. “Chapo Isidro” cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, así como una orden de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Además, figura en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Tras las detenciones, se registraron bloqueos en distintos puntos de Sinaloa, por lo que se activó un operativo en coordinación con las autoridades estatales para liberar las vialidades y proteger a la población. El Gabinete de Seguridad mantiene su despliegue en la entidad para restablecer las condiciones de seguridad y avanzar en la pacificación de Sinaloa. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 21, 2026

La detención representa un operativo contra una de las estructuras criminales identificadas por las autoridades como parte de las redes de tráfico de drogas que operan en el noroeste de México.

IO