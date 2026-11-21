Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, fue detenido la noche de ayer viernes 20 de noviembre durante un operativo de fuerzas federales en Guasave, Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
La captura fue resultado de trabajos de inteligencia y de la cooperación bilateral con Estados Unidos.
En el despliegue participaron elementos de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), integrantes de la Guardia Nacional y personal militar comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
De acuerdo con el reporte oficial, Meza Flores es identificado como dirigente de la organización criminal de los Beltrán Leyva y aliado de la facción conocida como Los Mayos.
Junto con él fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de la estructura delictiva, y José “N”, identificado como operador financiero.
El Gabinete de Seguridad acompañó el anuncio con un video en el que se observa parte del procedimiento de detención del presunto líder criminal.
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¿Por qué buscaban a “El Chapo Isidro” México y Estados Unidos?
Las autoridades señalaron que Fausto Isidro “N” tenía una orden de aprehensión vigente en México por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
Además, Estados Unidos había solicitado su extradición por cargos relacionados con el tráfico de drogas. Su nombre también figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
La cooperación entre ambos países permitió desarrollar los trabajos de inteligencia que derivaron en su localización y posterior captura en territorio sinaloense.
La detención representa un operativo contra una de las estructuras criminales identificadas por las autoridades como parte de las redes de tráfico de drogas que operan en el noroeste de México.
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