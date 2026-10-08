Tormenta Tropical Simón deja Acapulco bajo el agua; autos atrapados, deslaves y caos vial

Las intensas lluvias asociadas con la tormenta tropical Simón provocaron severas inundaciones en Acapulco, Guerrero, este jueves 8 de octubre, dejando calles bajo el agua, vehículos atrapados y afectaciones a la circulación. De acuerdo con Protección Civil municipal, en menos de dos horas se registraron cerca de 135 milímetros de lluvia, lo que ocasionó acumulaciones importantes de agua en distintos puntos del puerto.

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Entre las zonas afectadas se encuentran Llano Largo, Puerto Marqués, la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio y el bulevar de las Naciones, además de sectores de la avenida Costera Miguel Alemán, Ruiz Cortines y el área del Mercado Central. En redes sociales, especialmente en X, circularon videos de automóviles varados, corrientes de agua y vialidades prácticamente intransitables.

Las precipitaciones también provocaron reportes de deslaves, cortes de energía eléctrica y dificultades para el tránsito vehicular, mientras personal de Protección Civil y corporaciones de seguridad realizó recorridos para atender las emergencias. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó sobre labores de apoyo a la población en Llano Largo y el bulevar de las Naciones.

A través del sistema de videovigilancia del C5 Acapulco, mantenemos el monitoreo de las zonas afectadas por las lluvias, permitiendo coordinar y orientar a las unidades operativas en campo para brindar apoyo oportuno a la población. En la colonia Llano Largo, elementos de la Policía Estatal realizan labores de auxilio y atención ciudadana, con el respaldo del monitoreo permanente de las cámaras de videovigilancia. La tecnología y la presencia policial trabajan de manera coordinada para proteger a las familias de Acapulco. Protegiendo a Guerrero, cercanos a ti. — SSPGRO (@SSPGro) October 8, 2026

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades educativas determinaron suspender las clases del turno vespertino de este jueves 8 y ambos turnos del viernes 9 de octubre en las regiones de Acapulco y Costa Grande. Protección Civil pidió a la población evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejada de corrientes de agua y seguir los avisos oficiales ante la persistencia de las lluvias.

JGH