La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes 27 de noviembre de 2026 la inauguración de la Bodega Nacional de Arte, ubicada en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Durante la conferencia mañanera, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que el complejo ya resguarda aproximadamente 43 mil obras de arte, pertenecientes al patrimonio artístico nacional.

La funcionaria explicó que las instalaciones forman parte del proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, y reúnen en un mismo espacio las funciones de almacenamiento, conservación y restauración de las colecciones del Estado mexicano.

¿Qué obras resguarda la nueva Bodega Nacional de Arte?

Curiel de Icaza detalló que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) cuenta con un acervo de aproximadamente 69 mil 500 obras procedentes de 12 museos.

De esa colección, cerca de 43 mil piezas ya se encuentran bajo resguardo en la nueva bodega, que dispone de 11 bóvedas especializadas para conservar pinturas, fotografías, textiles, esculturas y otros materiales artísticos.

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El complejo ocupa un terreno de más de 45 mil metros cuadrados, con aproximadamente 26 mil metros cuadrados de construcción distribuidos en 12 edificios.

También alberga la nueva sede del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), cuyos talleres cuentan con más de 3 mil 400 metros cuadrados destinados a trabajos especializados.

¿Cuándo abrirá al público la Bodega Nacional de Arte?

La directora del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, anunció que los espacios públicos abrirán el miércoles 2 de diciembre, con un horario de miércoles a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Entre los principales atractivos destaca una bodega visitable con 334 obras, que incluye piezas de Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Dr. Atl y Leonora Carrington, además de colecciones de arte popular.

También contará con una galería de exposiciones temporales, que iniciará actividades con la muestra El tacto imaginado. Patrimonio escultórico, integrada por 52 obras.

Los visitantes podrán acceder a una mediateca con 12 mil 750 publicaciones especializadas, una tienda-librería y un auditorio.

Sheinbaum destaca recuperación de la cuarta sección de Chapultepec

Durante la presentación, Claudia Sheinbaum recordó que los terrenos donde se construyó la bodega formaban parte de instalaciones militares destinadas a la producción de armamento.

La mandataria explicó que, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se decidió destinar el predio a la ampliación del Bosque de Chapultepec, en lugar de utilizarlo para desarrollos inmobiliarios.

Señaló que la transformación incluyó trabajos de descontaminación, la construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y la conexión de la zona mediante la Línea 3 del Cablebús.

La nueva Bodega Nacional de Arte comienza operaciones en el marco del 80 aniversario del INBAL, con el objetivo de fortalecer la conservación del patrimonio artístico mexicano y permitir que la población conozca parte de las colecciones nacionales.

IO