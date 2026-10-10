Gustavo Petro participa en la FIL Zócalo 2026 en CDMX; presenta libro de Armando Bartra

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, participa en la 26.ª Feria Internacional del Libro del Zócalo (FIL Zócalo) 2026, que se celebra en la Ciudad de México, como parte de las actividades culturales y literarias del encuentro.

La participación del exmandatario colombiano se desarrolla durante la presentación del libro Nuestra América en vilo, del escritor y académico mexicano Armando Bartra.

El evento forma parte de las actividades de la feria, que reúne a escritores, intelectuales y representantes de distintos ámbitos para abordar temas relacionados con la literatura, la historia y la sociedad.

Gustavo Petro participa en presentación de libro en la FIL Zócalo

La presencia de Gustavo Petro en la FIL Zócalo se produce en el marco de la presentación de la obra de Armando Bartra.

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El libro Nuestra América en vilo es el eje de esta actividad, en la que participa el exmandatario colombiano.

¿Dónde se realiza la FIL Zócalo 2026?

La 26.ª Feria Internacional del Libro del Zócalo que se realiza en la Plaza de la Constitución, constituye un espacio para la presentación de obras y el intercambio de ideas entre autores, lectores y participantes de las actividades literarias.

Presento a esta hora el libro “Nuestra América” de Armando Bartra en la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Conéctate y comparte con tus amigos y amigas. https://t.co/WTd54BSLA2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2026

La participación de Gustavo Petro se suma a la programación de esta edición, que incluye la presentación del libro de Armando Bartra.

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