Los gobiernos de México y Guatemala acordaron fortalecer la seguridad fronteriza, impulsar la interconexión ferroviaria con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y ampliar la cooperación energética, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante la XIII Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala, celebrada este viernes 27 de noviembre de 2026, el canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, y su homólogo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, revisaron proyectos relacionados con infraestructura, movilidad humana, desarrollo económico y seguridad.

Velasco destacó que ambos países buscan concretar acuerdos que permitan mejorar las condiciones de las comunidades ubicadas a ambos lados de la frontera.

México y Guatemala buscan conectar el Tren Interoceánico

Uno de los principales temas abordados fue la interconexión ferroviaria entre ambos países mediante el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

La propuesta busca fortalecer la conectividad regional, facilitar el transporte de mercancías y ampliar las oportunidades comerciales entre México y Guatemala.

Los cancilleres también analizaron proyectos de integración energética e infraestructura fronteriza, aunque el comunicado no establece fechas de ejecución ni montos de inversión.

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Acuerdan nueva reunión de seguridad fronteriza

En materia de seguridad, los gobiernos acordaron realizar próximamente la primera reunión técnica del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala (GANSEG MX-GT), bajo su nueva estructura de coordinación.

Este mecanismo permitirá dar seguimiento a los desafíos compartidos en la región fronteriza y preparar un próximo encuentro de alto nivel.

Asimismo, ambos cancilleres expresaron su interés en sostener una reunión en la frontera común a principios de 2027.

Como parte de los preparativos, instruyeron a sus equipos a realizar un recorrido técnico binacional por los cruces fronterizos.

COMUNICADO. "México y Guatemala fortalecen la cooperación bilateral en beneficio de sus pueblos a través de la XIII Reunión de la Comisión Binacional". https://t.co/qSUKNRYPdt https://t.co/kw8IgYL79n — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 27, 2026

México y Guatemala impulsan protección de la Gran Selva Maya

La reunión también incluyó avances para conformar el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, iniciativa orientada a proteger los ecosistemas compartidos y preservar el patrimonio cultural de la región.

El proyecto contempla promover oportunidades de desarrollo para las comunidades indígenas y poblaciones cercanas a las áreas naturales protegidas.

La SRE reiteró que la cooperación bilateral continuará bajo las administraciones de Claudia Sheinbaum y Bernardo Arévalo, con especial atención a la seguridad, conectividad, migración y desarrollo de las comunidades fronterizas.

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