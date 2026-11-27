Durante la temporada invernal, las temperaturas descienden con mayor intensidad en algunas comunidades de José María Morelos, principalmente en Aguada La Presumida y Sábana San Francisco, donde el termómetro puede llegar hasta los 9 grados centígrados, de acuerdo con autoridades locales.

Francisco Vázquez, autoridad de Aguada La Presumida, y Pedro Flores, de Sábana San Francisco, señalaron que las bajas temperaturas se resienten principalmente durante enero, cuando el frío se intensifica durante las primeras horas del día y modifica las actividades cotidianas de sus habitantes.

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Explicaron que estas condiciones están relacionadas con la ubicación geográfica de ambas localidades, que se encuentran en una zona boscosa, rodeada de abundante vegetación y aguadas, en la región de la Reserva Estatal Balam Kaax.

Indicaron que, cuando la temperatura desciende hasta los 9 grados centígrados, muchas familias optan por permanecer en sus viviendas durante la mañana y salir hasta después del mediodía, cuando las condiciones son más favorables para realizar sus actividades.

Las autoridades comunitarias destacaron que, aunque el frío se presenta cada año durante el invierno, en estas localidades se percibe con mayor intensidad debido a las características naturales de su entorno.