México y Guatemala acuerdan plan binacional 2027 con cinco ejes; preparan conexión ferroviaria por el Corredor Interoceánico

México y Guatemala acordaron avanzar en una nueva etapa de cooperación bilateral con un plan binacional para 2027 que estará enfocado en seguridad, conectividad fronteriza, movilidad humana, desarrollo económico y colaboración científica.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, recibió en la Cancillería mexicana al ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, con quien revisó los principales temas de la agenda entre ambos países.

Durante el encuentro, ambos funcionarios destacaron que la relación bilateral atraviesa un momento favorable, impulsado por el entendimiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo.

¿Cuáles son los cinco ejes del plan México-Guatemala para 2027?

Velasco explicó que el nuevo plan binacional se sostendrá sobre cinco pilares principales: seguridad compartida, frontera y conectividad, movilidad humana con dignidad, desarrollo de oportunidades y cooperación técnica y científica.

El objetivo es que estos ejes sirvan como guía para los acuerdos y proyectos que ambos gobiernos desarrollarán durante el próximo año.

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La intención, de acuerdo con la Cancillería, es dar mayor continuidad a la relación y evitar que la cooperación quede limitada a medidas temporales o coyunturales.

México y Guatemala buscan conexión ferroviaria por la Línea K

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la infraestructura fronteriza.

Ambos cancilleres coincidieron en la importancia de concretar en el futuro próximo una interconexión ferroviaria mediante la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Este proyecto podría fortalecer el movimiento de mercancías, ampliar la integración logística regional y generar nuevas oportunidades económicas para las comunidades ubicadas en la frontera entre ambos países.

Seguridad fronteriza también será prioridad

En materia de seguridad, México y Guatemala reportaron avances en la negociación de un memorándum para reformular el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala (GANSEG).

La intención es ampliar su capacidad operativa y mejorar la coordinación frente a desafíos compartidos en la zona fronteriza.

COMUNICADO. "Secretario Velasco y ministro Martínez acuerdan prioridades para la relación México-Guatemala".https://t.co/QQgGj9HAEn pic.twitter.com/xtCcnQJy9T — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 19, 2026

También se acordó realizar próximamente en la Ciudad de México una reunión plenaria de la Comisión Binacional México-Guatemala, mecanismo encargado de dar seguimiento a los acuerdos políticos y de cooperación.

Velasco sostuvo que ambos gobiernos buscan que la frontera deje de ser vista únicamente como una zona de control y se consolide también como un espacio de conectividad, encuentro y prosperidad compartida.

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