La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2026 inauguró este sábado 28 de noviembre su edición número 40 con un llamado a defender la libertad de pensamiento, el diálogo y la lectura frente a los conflictos internacionales, la polarización social y los cambios tecnológicos.

Durante la ceremonia de inauguración, Karla Alejandrina Planter Pérez, rectora de la Universidad de Guadalajara (UDG), señaló que los libros constituyen una herramienta para comprender problemáticas como las guerras, la desigualdad, los fundamentalismos y la destrucción del medio ambiente.

La rectora también advirtió sobre los riesgos de la estandarización intelectual asociada con los algoritmos de inteligencia artificial y destacó la importancia de preservar el pensamiento crítico.

FIL Guadalajara 2026 reivindica la libertad de pensamiento

Planter Pérez destacó el carácter universitario de la FIL Guadalajara y señaló que su labor trasciende la actividad comercial de la industria editorial al constituir un espacio de intercambio de ideas y participación democrática.

Asimismo, reconoció la trayectoria de la escritora nicaragüense Gioconda Belli, ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, tanto por su producción literaria como por su defensa de la libertad y la democracia.

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FIL Guadalajara busca acercarse a las nuevas generaciones

Por su parte, José Trinidad Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara, reconoció que la feria enfrenta el reto de adaptarse a las transformaciones tecnológicas y a las nuevas formas de consumir información y contenidos literarios.

Señaló que el encuentro deberá incorporar las perspectivas de las nuevas generaciones, dialogar con herramientas como la inteligencia artificial y mantener su respaldo a la industria editorial, sin renunciar a la creación humana.

Nuestra Rectora General, Mtra. @KarlaPlanter1, reflexionó sobre el valor de la palabra y su papel en el mundo actual, durante la inauguración de la edición 40 de la @FILGuadalajara. 💫 #DichosEnLaFIL #FIL40 #NuncaDejesDeLeer https://t.co/fRTy8fGK30 — Universidad de Guadalajara (@udg_oficial) November 28, 2026

Padilla López reiteró el compromiso de la FIL con la libertad académica, de expresión, de pensamiento y el derecho a disentir, como parte de los principios que deberán orientar las próximas ediciones del encuentro literario.

IO