Cerca de 500 familias de la colonia 20 de Noviembre en Campeche llevan casi una semana sin agua potable

Alrededor de 500 familias de la colonia 20 de Noviembre en Campeche llevan casi una semana sin agua potable, situación que las ha obligado a buscar alternativas para cubrir sus necesidades básicas. Ante las constantes quejas, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) apenas ayer envió una pipa para abastecerlas del vital líquido.

De acuerdo con los afectados, hasta el momento las autoridades municipales no les han informado las causas de este nuevo desabasto en dicho sector de la ciudad, donde, tras su regularización y la instalación de un tanque elevado, se suponía que los problemas de suministro quedarían resueltos.

Los habitantes aseguran que la escasez ha empeorado, pues ahora dependen de una sola persona encargada de activar el sistema de bombeo y, cuando esta se ausenta, nadie más pone en funcionamiento el equipo.

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Entre los vecinos ha trascendido que una pieza de la bomba resultó dañada y no ha sido sustituida. Según señalan, las reparaciones no se han realizado debido a los días de asueto, por lo que esperan que este martes comiencen los trabajos para restablecer el servicio.

“Lo que pedimos a las autoridades del Ayuntamiento de Campeche es que se toquen el corazón, porque nos tienen abandonados, con calles en mal estado y constantemente sin agua. No tenemos ni para bañarnos, con el calor que está haciendo”, manifestó Carmen Pérez, ama de casa.

“Así como están buenos para mandar a cortar el servicio para cobrarnos el agua, las autoridades del Ayuntamiento deberían estar atentas para no dejarnos tantos días sin el suministro. Esto es constante durante todo el año. Supuestamente ya tenemos tanque elevado y sistema de bombeo, pero al encargado siempre se le olvida activar el servicio”, señaló Yadira Álvarez González, habitante de la colonia.

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Ante la falta de agua, numerosas familias se han visto obligadas a gastar en garrafones de agua purificada para cubrir sus necesidades básicas de higiene y mantener limpios sus hogares.

“No es justo que, además de pagarles el agua, tengamos que gastar en rellenar nuestros garrafones con agua purificada, que nos cuesta dos pesos por cada uno, aunque sea de la más económica, para poder bañarnos, lavar los platos y atender nuestras necesidades básicas. Mientras tanto, las autoridades del SMAPAC no nos informan a qué se debe este nuevo corte del servicio, porque es un problema constante en la colonia”, indicó Josué Pérez, habitante del sector.

Mientras tanto, dos trabajadores del SMAPAC, asignados a una pipa, no se dieron abasto para suministrar agua a todas las familias de la colonia, aunque los vecinos reconocieron su esfuerzo por trabajar durante un día festivo.