Roberto Velasco confirma asistencia a la Cumbre Iberoamericana para representar a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, designó al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, para representar al país en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, España.

Mediante un comunicado difundido este martes 3 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el canciller encabezará la delegación mexicana ante la ausencia de la mandataria en el encuentro internacional.

La dependencia destacó que México considera a la Cumbre Iberoamericana un espacio importante para fortalecer la cooperación y el diálogo entre los países participantes, especialmente ante los desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta la región.

¿Qué temas abordará México en la Cumbre Iberoamericana?

De acuerdo con la Cancillería, la delegación mexicana impulsará temas relacionados con el medioambiente, cambio climático, movilidad humana, educación, igualdad de género, ciencia y tecnología.

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También promoverá la cooperación internacional para reducir el riesgo de desastres y fortalecer los vínculos regionales.

La SRE señaló que el encuentro representa una oportunidad para mantener el diálogo entre las naciones iberoamericanas y avanzar en asuntos de interés común.

¿Qué sucederá durante la Cumbre Iberoamericana en Madrid?

Durante la reunión, España presentará los resultados de su gestión al frente de la Secretaría Pro Témpore del mecanismo, que encabezó durante los últimos dos años.

COMUNICADO. "México participará en la XXX Cumbre Iberoamericana para impulsar temas de medio ambiente, movilidad humana, educación y tecnología". https://t.co/KpXFJ4IOdm https://t.co/dKgXWHHvYd — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 3, 2026

Posteriormente, Honduras asumirá la presidencia para el periodo 2026-2028, con la responsabilidad de coordinar los trabajos del organismo.

La Cancillería recordó que la primera Cumbre Iberoamericana se celebró en Guadalajara, México, en 1991, y desde entonces se mantiene como un espacio de cooperación entre los países de América Latina, España, Portugal y Andorra.

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