Sheinbaum no asistirá a Cumbre Iberoamericana en España; solo 10 de 22 mandatarios estarán presentes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, España, y a la que acudirán únicamente 10 de los 22 jefes de Estado y de Gobierno convocados.

El Gobierno español confirmó este martes 3 de noviembre que tampoco participarán el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ni la mandataria de Venezuela, Delcy Rodríguez, por lo que los tres países estarán representados por sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores.

La reunión internacional tendrá como anfitrión al Gobierno de Pedro Sánchez y contará con la participación de representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana, aunque menos de la mitad enviará a sus máximos dirigentes.

¿Qué presidentes asistirán a la Cumbre Iberoamericana en España?

De acuerdo con las autoridades españolas, los 10 países que tendrán representación al máximo nivel serán España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra.

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Entre los mandatarios que confirmaron su participación se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei, y el de Chile, José Antonio Kast.

En tanto, Colombia, Ecuador y El Salvador estarán representados por sus vicepresidentes, mientras que el resto de las naciones enviará a sus cancilleres.

¿Qué se sabe de la ausencia de Sheinbaum en la Cumbre Iberoamericana?

El Gobierno español confirmó que México participará mediante su representación diplomática, aunque no precisó los motivos por los que la presidenta Claudia Sheinbaum no viajará a Madrid.

Pese a las ausencias, las autoridades españolas destacaron que todos los países de la comunidad tendrán representación durante el encuentro.

Lula, Sheinbaum y Delcy Rodríguez no participarán en la cumbre iberoamericana de Madrid. https://t.co/v0na8PV3KV — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 3, 2026

También señalaron que la asistencia de 10 mandatarios supera la registrada en la cumbre de 2024, celebrada en Cuenca, Ecuador, donde únicamente participaron tres jefes de Estado.

La reunión de este año será la cuarta Cumbre Iberoamericana organizada por España, después de las celebradas en Madrid en 1992, Salamanca en 2005 y Cádiz en 2012.

IO