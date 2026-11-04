Vecinos de Zazil-Há en Playa del Carmen piden conservar álamo ante posible cenote bajo sus raíces

Luego de que las autoridades municipales de Playa del Carmen autorizaran reubicar dos álamos de la colonia Zazil-Há hacia la carretera federal 307, vecinos piden al gobierno conservar el árbol ya que dicen que produce sombra en la zona, además bajo las raíces hay un cenote, revelan vecinos.

Andrea Jiménez comentó que el árbol genera oxígeno para la zona vecinal de la colonia, antes de ser reubicado es necesario realizar estudios geológicos para conocer bajo las raíces, ya que se habla de la existencia de un cenote, y por ello, se debe conservar en el área.

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Jorge Morales vecino de la colonia, opinó que el predio está donde se encuentran dos álamos se sabe que ha pasado por tres propietarios, se encuentra en medios de los inmuebles y no han podido construir por la existencia de un cenote, pero la autorización de Protección Civil para reubicarlo genera suspicacias.

Antes de proceder, las autoridades municipales deberían realizar estudios geológicos para determinar el perfil del subsuelo, de haber un cenote, se debería conservar, opinó.

Cabe mencionar el pasado 28 de octubre de este 2026, el ingeniero Rafael Reynoso Valdez, presidente de la Asociación Mexicana de Arboristas del Sureste, anunció que a fin de salvar la vida del álamo sería reubicado para que pueda recuperarse, evitar la tala y darle vida en otra zona que actualmente amenaza provocar daños a la infraestructura inmobiliaria.

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El árbol está ubicado sobre la calle Quinta Bis con 40 avenida de la colonia Zazil-Há en Playa del Carmen. Hasta el momento, las acciones de ser reubicado, se mantiene detenido, luego de que vecinos de la zona se oponen a su reubicación.

Reynoso Valdez informó en su momento que el árbol sería reubicado de la zona hacia el camellón central de la carretera federal 307, a la altura del complejo hotelero Mayakobá para darle vida y evitar la tala, al ser uno de los principales árboles generadores de sombra y paisaje.