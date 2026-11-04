Exportación de aguacate en Michoacán se reanudará el 5 de noviembre tras acuerdo con productores

La exportación de aguacate en Michoacán se reanudará este jueves 5 de noviembre, luego de que empresas empacadoras y trabajadores alcanzaron un acuerdo para resolver el conflicto que afectó las actividades de corte del fruto durante las últimas tres semanas.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 4 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, informó que las negociaciones concluyeron la noche del martes.

La funcionaria explicó que las protestas surgieron principalmente por la caída del precio del aguacate, que llegó a comercializarse entre 13 y 20 pesos, niveles que, según los productores, resultan insuficientes para cubrir los costos de producción.

¿Cuándo se reanudará la exportación de aguacate en Michoacán?

Columba López precisó que el acuerdo entre las empacadoras y los trabajadores se alcanzó alrededor de las 23:00 horas del martes 3 de noviembre, por lo que se prevé restablecer las actividades de agroexportación a partir del jueves.

La secretaria reconoció que la suspensión de los cortes también afectó a los jornaleros agrícolas, quienes dependen de esta actividad para obtener ingresos.

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Por su parte, Sheinbaum explicó que el incremento de la producción de aguacate en otros países ha generado mayor competencia en el mercado internacional, lo que ha contribuido a la reducción de los precios.

Ante esta situación, aseguró que el Gobierno federal mantiene conversaciones con productores, cortadores, exportadores y autoridades estadounidenses para buscar condiciones que den estabilidad a la comercialización del fruto mexicano.

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La titular de Agricultura también respondió a los reportes sobre supuestas irregularidades sanitarias en cargamentos procedentes de Jalisco y Nayarit.

Explicó que uno de los casos correspondía a aguacate destinado a una planta procesadora de aceite, mientras que en otro se detectó un organismo fuera del fruto, dentro de las cajas de transporte.

López aseguró que las autoridades mantienen controles fitosanitarios, inspecciones aleatorias y mecanismos de trazabilidad en las zonas productoras de Michoacán.

En tanto, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, informó que alrededor de 5 mil huertas de aguacate se encuentran bajo vigilancia por posibles afectaciones ambientales.

Añadió que el Gobierno cuenta con información cartográfica de las zonas de producción de Michoacán y Jalisco, y trabaja con los exportadores para emitir certificados de no deforestación.

IO