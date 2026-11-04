Claudia Sheinbaum destaca detenciones relevantes y avances por asesinato de Carlos Manzo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que existen avances importantes y detenciones relevantes en las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 4 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene las investigaciones con el respaldo permanente del Gabinete de Seguridad federal.

Sheinbaum sostuvo que las autoridades han logrado resultados significativos durante el último año, aunque reconoció que todavía continúan las indagatorias para esclarecer completamente las circunstancias del homicidio.

¿Qué avances hay en la investigación del asesinato de Carlos Manzo?

La presidenta destacó que las autoridades estatales y federales han trabajado de manera coordinada para identificar a los responsables del asesinato del exalcalde de Uruapan.

“Hay mucho avance y hay detenciones muy relevantes y se sigue trabajando sobre las causas del homicidio”, declaró Sheinbaum.

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La mandataria recordó que los resultados de las investigaciones se han dado a conocer conforme se concretaron las detenciones y otras diligencias relacionadas con el caso.

Asimismo, señaló que una de las prioridades de su administración es mantener el respaldo en materia de seguridad para los habitantes de Uruapan.

¿La FGR atraerá el caso del asesinato de Carlos Manzo?

Al ser cuestionada sobre la petición de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, para que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma directamente las investigaciones, Sheinbaum aclaró que esa decisión corresponde exclusivamente a la institución federal.

Explicó que la posible atracción del expediente dependerá de las investigaciones y de la determinación que adopte la propia Fiscalía, sin intervención directa de la Presidencia.

Sin embargo, precisó que la FGR y el Gabinete de Seguridad han colaborado de manera permanente con las autoridades michoacanas.

Finalmente, Sheinbaum señaló que la comunicación con el gobierno municipal de Uruapan continúa a través de las autoridades de seguridad, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir.

IO