Titular de la UIF aclara estatus de las cuentas de Amilcar Olán

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, evitó confirmar si existen cuentas bancarias bloqueadas al empresario Amílcar Olán Aparicio, luego de ser cuestionado sobre las posibles investigaciones financieras relacionadas con este personaje.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 5 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que la UIF mantiene mecanismos de intercambio de información con autoridades federales y estatales para identificar posibles operaciones financieras irregulares.

Sin embargo, no confirmó ni descartó que Amílcar Olán esté sujeto a alguna medida de inmovilización de recursos.

¿Qué dijo la UIF sobre las cuentas de Amílcar Olán?

Omar Reyes señaló que la dependencia tiene acuerdos de colaboración con diversas instituciones mexicanas para proporcionar información financiera cuando las autoridades competentes la solicitan.

También explicó que la UIF recibe reportes del sector bancario sobre posibles operaciones de riesgo, los cuales son analizados para determinar si corresponde adoptar alguna medida.

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El funcionario evitó proporcionar detalles específicos sobre el empresario y reiteró que existen restricciones para divulgar información relacionada con las solicitudes de otras autoridades.

¿En qué casos congela cuentas la UIF?

Reyes Colmenares aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera actúa cuando identifica indicadores de riesgo en operaciones bancarias, independientemente de las personas involucradas.

Asimismo, sostuvo que cualquier intervención debe realizarse conforme a la legislación vigente y sin distinciones.

Por ahora, el titular de la UIF no dio a conocer nuevas medidas financieras relacionadas específicamente con Amílcar Olán.

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